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Tổng thống Donald Trump tuyên bố muốn Mỹ ở lại NATO

Theo một nguồn thạo tin, tại cuộc họp kín của 32 nguyên thủ quốc gia tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Trump cho biết ông muốn Mỹ ở lại NATO.

Trần Quyên
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp kín của 32 nguyên thủ quốc gia tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đây là “cuộc họp tuyệt vời” và “đoàn kết.”

Theo một nguồn thạo tin, tại cuộc họp kín này, ông Trump cho biết ông muốn Mỹ ở lại NATO.

Điều này được phản ánh trong tuyên bố chung, trong đó các nhà lãnh đạo NATO tái khẳng định “cam kết sắt đá” về phòng thủ tập thể được quy định trong Điều 5 của hiệp ước liên minh.

Điều khoản này nêu rõ nếu một cuộc tấn công nhắm vào một thành viên của NATO sẽ bị coi là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh.

Trước đó, Tổng thống Trump từng cảnh báo rút Mỹ khỏi NATO.

Thủ tướng Estonia Kristen Michal cũng cho biết Tổng thống Mỹ đã đưa ra một thông điệp mang tính xây dựng, rằng châu Âu phải đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng.

Liên quan đến vấn đề Ukraine, tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Trump đã nói với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Mỹ sẽ cho phép quốc gia Đông Âu này sản xuất tên lửa phòng không Patriot.

Ông Trump cũng nhắc lại niềm tin rằng cả ông Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Cũng trong tuyên bố chung của NATO, châu Âu và Canada cam kết duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine với mức 70 tỷ euro (80 tỷ USD) mỗi năm trong hai năm 2026-2027./.

(TTXVN/Vietnam+)
#NATO #Tổng thống Mỹ Donald Trump Mỹ
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