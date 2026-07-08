Pakistan tìm thấy mảnh vỡ máy bay chở hàng mất tích trên biển Arab

Ngày 8/7, các lực lượng tìm kiếm và cứu nạn Pakistan đã xác định được mảnh vỡ của máy bay chở hàng Boeing 737 thuộc hãng K2 Airways, sau khi máy bay này mất tích trên biển Arab trong hành trình từ Sharjah, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), tới Karachi.

Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn thông báo của Cơ quan Quản lý sân bay Pakistan (PAA) cho biết Hải quân Pakistan và Cơ quan An ninh hàng hải Pakistan đã định vị và nhận dạng mảnh vỡ máy bay ở khu vực cách cảng Ormara khoảng 53 hải lý (98km) về phía Nam. Công tác tìm kiếm 5 thành viên phi hành đoàn vẫn đang được tiếp tục.

Trước đó, Pakistan đã triển khai lực lượng hải quân và không quân tham gia chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn sau khi máy bay Boeing 737 của K2 Airways mất tín hiệu radar tối 7/7, khi đang ở khu vực cách thành phố Karachi khoảng 300 km về phía Tây.

Theo PAA, máy bay thông báo gặp sự cố hệ thống dẫn đường và được Trung tâm Kiểm soát khu vực Karachi hướng dẫn xử lý. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, radar ghi nhận máy bay hạ độ cao nhanh, đổi hướng đột ngột rồi mất liên lạc ở vị trí cách Karachi khoảng 155 hải lý về phía Tây.

Ngay sau sự việc, Trung tâm Điều phối Cứu hộ của Pakistan đã được kích hoạt.

Hải quân Pakistan điều tàu chiến PNS Zulfiqar và tàu PNS Hunain tới khu vực nghi máy bay rơi; một máy bay ATR của Hải quân cất cánh từ Turbat, trong khi Không quân Pakistan triển khai máy bay trinh sát Saab hỗ trợ rà soát trên không.

Các tàu thương mại thuộc Tổng công ty Vận tải biển quốc gia Pakistan cũng được huy động để mở rộng tìm kiếm trên mặt biển.

K2 Airways là hãng hàng không tư nhân có trụ sở tại Karachi.

Hiện nhà chức trách Pakistan chưa công bố nguyên nhân vụ việc. Các lực lượng chức năng vẫn tập trung tìm kiếm phi hành đoàn và thu thập thêm bằng chứng phục vụ điều tra./.

Pakistan tìm kiếm máy bay chở hàng mất tích trên biển Arập Pakistan đã triển khai lực lượng tìm kiếm một máy bay chở hàng Boeing 737 mất tín hiệu radar trên biển Arập, hiện chưa có thông tin về nguyên nhân vụ việc và tình trạng của 5 thành viên phi hành đoàn.