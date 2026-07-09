Hàn Quốc đề xuất “Đối tác công nghiệp quốc phòng NATO 2.0”

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề xuất nâng cấp hợp tác công nghiệp quốc phòng với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lên mô hình “Đối tác công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc-NATO 2.0,” hướng tới cùng nghiên cứu, phát triển, sản xuất và vận hành các hệ thống quốc phòng.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 7/7, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc là đối tác tin cậy của NATO, với năng lực công nghệ và sản xuất quốc phòng đã được chứng minh.

Ông Lee Jae Myung cho rằng trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến động, các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị bay không người lái và robot đang làm thay đổi phương thức tác chiến. Vì vậy, năng lực nghiên cứu, sản xuất và duy trì chuỗi cung ứng quốc phòng trở thành yếu tố quan trọng đối với an ninh quốc gia.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh hợp tác quốc phòng không nên chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán vũ khí, mà cần chuyển sang mô hình hai bên cùng phát triển công nghệ, sản xuất và vận hành các hệ thống phòng thủ.

Ông Lee Jae Myung đề xuất mở rộng các chương trình nghiên cứu chung về công nghệ quốc phòng tiên tiến, chia sẻ tiêu chuẩn kỹ thuật và thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Theo ông, sự kết hợp giữa năng lực sản xuất của Hàn Quốc với kinh nghiệm quốc phòng lâu năm của NATO sẽ giúp hai bên nâng cao khả năng ứng phó trước các thách thức an ninh mới.

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Lee Jae Myung cũng đã có cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump, trong đó thảo luận về việc Hàn Quốc hỗ trợ đóng tàu quân sự Mỹ vốn đã được hai bên trao đổi trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Pháp hồi tháng trước.

Theo người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu Jung, các nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục các cuộc tham vấn cấp chuyên viên giữa hai nước để thảo luận chi tiết về hợp tác được đề xuất./.

Hàn Quốc tăng cường hợp tác an ninh mạng với NATO Hàn Quốc đề xuất thiết lập các kênh tham vấn chuyên sâu định kỳ giữa các cơ quan an ninh mạng của nước này với Trung tâm Phòng thủ Không gian mạng NATO.