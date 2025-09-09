Thế giới

Hàn Quốc và NATO thảo luận hợp tác quốc phòng

Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng với hợp tác với NATO trong bối cảnh căng thẳng an ninh toàn cầu gia tăng, tính liên kết an ninh giữa châu Âu với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng chặt chẽ.

Hoàng Châu
Đại diện các đoàn tham dự SDD -14 tại Hàn Quốc. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)
Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc gặp giữa ông Ahn và ông Dragone diễn ra bên lề Đối thoại Quốc phòng Seoul, khai mạc hôm 8/9 và kéo dài trong 3 ngày.

Trong cuộc trao đổi, Bộ trưởng Ahn đánh giá cao sự quan tâm và cam kết của NATO đối với an ninh trên Bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác với NATO trong bối cảnh căng thẳng an ninh toàn cầu gia tăng và tính liên kết an ninh giữa châu Âu với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng chặt chẽ.

Ông Dragone đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng Ahn, đồng thời hy vọng hai bên mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như quốc phòng, trao đổi quân sự, chia sẻ tình báo, không gian mạng, vũ trụ và trí tuệ nhân tạo.

Hai lãnh đạo cũng nhất trí duy trì các cuộc trao đổi cấp cao, hướng tới thúc đẩy hợp tác một cách tương hỗ và định hướng tương lai./.

