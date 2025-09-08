Thế giới

Thủy quân lục chiến Hàn Quốc lần đầu tiên tham gia tập trận Siêu lá chắn Garuda

Thủy quân lục chiến các nước bao gồm lực lượng trinh sát đặc biệt và bộ binh, đã tham gia một loạt khóa huấn luyện nhằm nâng cao các kỹ năng tác chiến đô thị và trong rừng rậm cũng như kỹ năng đổ bộ.

Văn Khoa
Lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận đổ bộ tại Pohang, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc, ngày 28/4/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Theo hãng tin Yonhap, ngày 8/9, Thủy quân lục chiến Hàn Quốc cho biết đã tham gia cuộc tập trận quân sự lớn Siêu lá chắn Garuda (Super Garuda Shield) do Mỹ và Indonesia dẫn đầu, đánh dấu lần đầu tiên lực lượng này tham gia các cuộc tập trận đa quốc gia.

Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 25/ 8 đến ngày 5/9 tại khu vực Jawa Barat, phía Nam Jakarta với sự tham gia của Thủy quân lục chiến của khoảng 20 nước.

Trong cuộc tập trận trên, Thủy quân lục chiến các nước bao gồm lực lượng trinh sát đặc biệt và bộ binh, đã tham gia một loạt khóa huấn luyện nhằm nâng cao các kỹ năng tác chiến đô thị và trong rừng rậm cũng như kỹ năng đổ bộ.

Các cuộc tập trận Siêu lá chắn Garuda được tổ chức từ năm 2007, với mục tiêu ban đầu là tăng cường năng lực phối hợp tác chiến trong rừng rậm giữa Mỹ và Indonesia, sau đó được phát triển thành một cuộc tập trận đa quốc gia quy mô lớn.

Năm nay, hơn 6.000 quân nhân từ 13 quốc gia, trong đó có Australia, Nhật Bản và Đức tham gia cuộc tập trận này./.

