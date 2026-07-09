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World Cup 2026: Bóng đá nữ Mỹ hưởng lợi nhờ cơ chế chia thưởng lịch sử

Đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ sẽ nhận 6,4 triệu USD từ khoản tiền thưởng mà đội tuyển nam giành được tại World Cup 2026, theo cơ chế chia sẻ doanh thu mang tính lịch sử trong bóng đá thế giới.

Đoàn Hùng

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Liên đoàn Bóng đá Mỹ (U.S. Soccer) ngày 8/7 xác nhận đội tuyển bóng đá nữ nước này sẽ nhận 6,4 triệu USD từ khoản tiền thưởng mà đội tuyển nam giành được tại World Cup 2026, theo cơ chế chia sẻ doanh thu được xem là mang tính lịch sử trong bóng đá thế giới.

Đội tuyển nam của Mỹ nhận 16 triệu USD tiền thưởng từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cho thành tích vào tới vòng 1/8 World Cup 2026. Theo một thỏa thuận ký kết năm 2022, Liên đoàn Bóng đá Mỹ sẽ giữ lại 20% khoản tiền thưởng, còn 80% được chia đều cho quỹ cầu thủ của cả hai đội. Với cơ chế này, đội tuyển nữ Mỹ sẽ được nhận 6,4 triệu USD, tương đương phần của đội tuyển nam.

Khoản tiền dành cho đội tuyển nữ sẽ được gửi vào tài khoản sinh lãi và chỉ được phân bổ sau khi xác định danh sách tham dự World Cup nữ 2027 tại Brazil. Đây được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng trong mô hình bình đẳng thu nhập mà bóng đá Mỹ đang theo đuổi.

Cơ chế chia thưởng hiện nay là kết quả của quá trình đấu tranh kéo dài nhiều năm của đội tuyển nữ Mỹ, đặc biệt sau vụ kiện đòi bình đẳng thu nhập gây tiếng vang vào năm 2019. Thỏa thuận đạt được vào năm 2022 đã biến U.S.

Soccer trở thành một trong những liên đoàn đầu tiên trên thế giới áp dụng mô hình chia sẻ tiền thưởng World Cup giữa đội tuyển nam và đội tuyển nữ.
Giới quan sát thể thao tại Mỹ đánh giá đây là bước tiến lớn trong nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới trong thể thao, nhất là trong bối cảnh mức thưởng mà FIFA dành cho World Cup nam vẫn cao hơn rất nhiều so với World Cup nữ.

Việc đội tuyển nữ được hưởng lợi trực tiếp từ thành tích của đội tuyển nam được xem là biểu tượng cho cách tiếp cận mới trong quản trị bóng đá, nơi thành công của đội tuyển quốc gia được nhìn nhận như thành quả chung của cả hệ thống./.

(TTXVN/Vietnam+)
#World Cup 2026 #Mỹ #bóng đá nữ Mỹ
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