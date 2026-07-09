Venezuela ấn tượng với sự tận tâm, chuyên nghiệp của Đoàn cứu hộ Việt Nam

Sự tận tâm, chuyên nghiệp và tính kỷ luật của Đoàn cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với lực lượng chức năng Venezuela trong quá trình phối hợp khắc phục hậu quả trận động đất tại quốc gia Nam Mỹ.

Trung tá Raúl Serrano Chacón, thuộc Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống Venezuela, Điều phối viên của Đoàn cứu hộ Việt Nam trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela, cho biết quá trình phối hợp giữa hai bên diễn ra thuận lợi, hầu như không gặp trở ngại lớn.

Theo ông, khó khăn ban đầu chủ yếu là rào cản ngôn ngữ, song đã nhanh chóng được khắc phục nhờ một số thành viên trong đoàn Việt Nam sử dụng được tiếng Tây Ban Nha.

"Tôi bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với sự tận tâm, chuyên nghiệp và tính kỷ luật mà Đoàn Việt Nam đã thể hiện ngay từ khi đặt chân đến Venezuela," Trung tá Raúl Serrano Chacón nhấn mạnh.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Trưởng đoàn Việt Nam trao quà tặng Trung tá Raúl Serrano Chacón. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Theo vị điều phối viên, trong điều kiện làm việc đặc biệt khắc nghiệt với nguy cơ sập đổ từ các công trình hư hỏng, các dư chấn vẫn tiếp diễn, bầu không khí đặc quánh bụi và mùi tử thi cùng điều kiện ăn ở, sinh hoạt thiếu thốn, các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam vẫn thể hiện khả năng thích ứng rất tốt, tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

"Các thành viên Đoàn Việt Nam đã thể hiện khả năng thích ứng xuất sắc với môi trường thực hiện nhiệm vụ. Họ có năng lực, chuyên nghiệp, rất tận tâm và phối hợp chặt chẽ với nhau," ông nói.

Trung tá Raúl Serrano Chacón cũng cho biết điều khiến ông xúc động nhất trong thời gian đồng hành cùng Đoàn Việt Nam là tình cảm mà người dân Venezuela dành cho lực lượng cứu hộ.

Từ những chai nước mát, hoa quả tiếp sức tại hiện trường đến những lời cảm ơn chân thành, người dân đều bày tỏ sự biết ơn đối với các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đã vượt nửa vòng trái đất sang hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng nhu yếu phẩm và hỗ trợ người dân di chuyển tài sản.

Đoàn Việt Nam thăm hỏi, động viên và tặng quà người dân địa phương. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

"Liệu có cử chỉ đoàn kết nào sâu sắc hơn thế? Những gì mà Đoàn Việt Nam đã làm góp phần an ủi các gia đình nạn nhân. Hiệu quả công việc, sự chuyên nghiệp, tính kỷ luật, lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết đã được thể hiện trong suốt thời gian Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela," Trung tá Raúl Serrano Chacón khẳng định.

Nhân dịp kết thúc nhiệm vụ tại Venezuela, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Trưởng đoàn cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao quà lưu niệm, cảm ơn Trung tá Raúl Serrano Chacón vì sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ trong suốt thời gian đoàn thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, Việt Nam đã cử Đoàn cứu hộ, cứu nạn gồm 124 thành viên sang hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất kép xảy ra cuối tháng 6/2026.

Trong gần hai tuần làm nhiệm vụ tại bang La Guaira, đoàn đã phối hợp với lực lượng sở tại tìm kiếm, đưa hàng chục nạn nhân ra khỏi các công trình đổ sập; đồng thời tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn cứu hộ Việt Nam phối hợp với lực lượng sở tại đưa thi thể nạn nhân ra khỏi công trình đổ sập. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Những đóng góp của đoàn được Chính phủ và nhân dân Venezuela ghi nhận, đánh giá cao. Trung tá Raúl Serrano Chacón cũng là người được Chính phủ Venezuela giao trực tiếp điều phối, hỗ trợ Đoàn Việt Nam trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Sứ mệnh nhân đạo và sức mạnh đoàn kết của Việt Nam tại Venezuela Sự hiện diện kịp thời của 124 chiến sỹ quân đội và công an Việt Nam tại Venezuela không chỉ là nhiệm vụ cứu nạn thiết thực mà còn cho thấy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.