NATO thúc đẩy sản xuất vũ khí và tăng cường năng lực phòng thủ

Ngày 8/7, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã công bố chiến lược hợp tác công nghiệp nhằm tăng tốc sản xuất vũ khí và trang thiết bị quân sự, trong bối cảnh liên minh này tiếp tục tập trung củng cố năng lực phòng thủ.



Theo chiến lược được lãnh đạo các nước thành viên NATO thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), liên minh sẽ triển khai sáng kiến mang tên “NATO Engine” - mạng lưới kết nối các nhà sản xuất và nhà máy có năng lực sản xuất linh hoạt với các doanh nghiệp, đặc biệt là những nhà cung cấp phi truyền thống cần cơ sở để mở rộng quy mô sản xuất.



NATO cho biết mạng lưới này nhằm đẩy nhanh tốc độ sản xuất vũ khí thông qua việc tận dụng các cơ sở sản xuất hiện có, thay vì phải xây dựng thêm các cơ sở mới.

Chương trình cũng được thiết kế để thu hút thêm các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các nhà cung cấp quốc phòng phi truyền thống.



Cùng ngày, Pháp tuyên bố sẽ góp quân cho Lực lượng Bộ binh Tiền phương (FLF) của NATO tại Phần Lan. Theo tuyên bố chung của Phần Lan, Thụy Điển và Pháp, Paris sẽ điều động lực lượng bộ binh tham gia các đợt luân chuyển của FLF Phần Lan, trong đó có 1 đơn vị chiến đấu, để phiên chế vào đội hình FLF và triển khai đến Khu vực Tác chiến.

Bên cạnh đó, Pháp sẽ huấn luyện các lực lượng hỗ trợ quan trọng cùng với nhóm tác chiến FLF Phần Lan.



Được thành lập vào tháng 6/2026, nhóm tác chiến FLF Phần Lan là đơn vị đa quốc gia FLF thứ 9 của NATO nhằm nâng cao năng lực răn đe và phòng thủ của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương ở vùng Cực Bắc.



Trong khi đó, cũng trong ngày 8/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng đường lối của NATO không thay đổi khi chương trình nghị sự mang tính xây dựng của NATO hiện không được ưu tiên.

Theo bà, liên minh này tiếp tục theo đuổi chính sách quân sự hóa châu Âu, tăng cường năng lực phòng thủ, hỗ trợ Ukraine và chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột với Nga.



Các nhà phân tích cho rằng Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này cho thấy liên minh vẫn duy trì sự thống nhất về mặt chính trị, nhưng những bất đồng về chi tiêu quốc phòng, chia sẻ gánh nặng và cách tiếp cận đối với một số vấn đề quốc tế vẫn chưa được giải quyết triệt để.



Theo giới quan sát, xu hướng đáng chú ý sau hội nghị là các nước châu Âu tiếp tục thúc đẩy năng lực tự chủ chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng, một phần do sức ép lâu nay từ Washington về việc tăng đóng góp tài chính cho NATO.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định việc châu Âu nâng cao tính độc lập về quốc phòng mà không làm suy giảm năng lực tác chiến chung của NATO vẫn là một thách thức cần thời gian để đánh giá./.

NATO công bố mức tăng chi tiêu quốc phòng của châu Âu NATO ước tính chi tiêu của châu Âu và Canada trong năm 2026 sẽ đạt 634 tỷ USD, tăng so với mức 571 tỷ USD của năm 2025, song vẫn thấp hơn nhiều so với chi tiêu quân sự của Mỹ.