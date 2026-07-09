Hàn Quốc thử nghiệm tàu mặt nước không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo

Ngày 9/7, Công ty quốc phòng Hanwha Systems, thuộc tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc, cho biết đã hạ thủy tàu mặt nước không người lái (USV) 30 tấn tại thành phố cảng Busan để tiến hành các cuộc thử nghiệm trên biển nhằm đánh giá năng lực vận hành.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, chiếc USV hiện đang thực hiện các chuyến thử nghiệm trên tuyến biển nối thành phố Busan và cảng Jangmok trên đảo Geoje.

Trong giai đoạn thử nghiệm, Hanwha Systems sẽ đánh giá nhiều tính năng quan trọng của tàu, bao gồm khả năng tự hành qua các luồng hàng hải hẹp, vận hành an toàn trong điều kiện biển động và gió mạnh, cũng như khả năng tự hành trên quãng đường dài lên tới hàng trăm km.

Con tàu không người lái 30 tấn sẽ được sử dụng làm nền tảng thử nghiệm đến hết năm 2027 nhằm kiểm chứng các công nghệ điều hướng tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời đánh giá kiến trúc phần mềm mở được thiết kế theo tiêu chuẩn UMAA (kiến trúc tự hành hàng hải dành cho phương tiện không người lái).

Đây là bộ tiêu chuẩn kỹ thuật do Mỹ phát triển nhằm chuẩn hóa việc thiết kế, tích hợp và vận hành các phương tiện không người lái trên biển.

Hanwha Systems cho biết sẽ tiếp tục hạ thủy tàu mặt nước không người lái cỡ 140 tấn trước cuối năm 2026 nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu về hệ thống tác chiến không người lái trên biển.

Công ty Hàn Quốc đã đầu tư khoảng 70 tỷ won (tương đương 46,6 triệu USD) để phát triển đồng thời 2 dòng tàu mặt nước không người lái, gồm mẫu 30 tấn phục vụ thử nghiệm công nghệ và mẫu 140 tấn có khả năng thực hiện nhiệm vụ tác chiến.

Động thái này phản ánh chiến lược của Hanwha Systems nhằm mở rộng danh mục khí tài không người lái, trong bối cảnh hải quân nhiều quốc gia đang đẩy mạnh ứng dụng AI và các nền tảng tự hành để tăng cường năng lực tác chiến trên biển, giảm rủi ro cho con người và nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, tuần tra cũng như tác chiến./.

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định mục tiêu top 4 cường quốc quốc phòng thế giới Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh Hàn Quốc đã sở hữu các hệ thống vũ khí có thể bảo vệ hòa bình bằng chính công nghệ của mình, không chỉ trên bộ, trên biển mà còn trên không.