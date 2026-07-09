Mỹ điều tra quy mô lớn về nghi vấn gian lận chương trình thị thực H-1B

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã lần đầu tiên tiến hành điều tra quy mô lớn nhằm vào các cáo buộc gian lận liên quan đến chương trình thị thực lao động tay nghề cao H-1B và chương trình chứng nhận lao động PERM, đồng thời mở rộng điều tra nghi vấn về buôn người, gian lận lao động và thay thế lao động Mỹ bằng lao động nước ngoài.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời Tổng Thanh tra Bộ Lao động Anthony D'Esposito ngày 8/7 cho biết đây là một phần trong chiến dịch tăng cường chống gian lận của chính quyền Tổng thống Trump nhằm bảo vệ thị trường lao động và an ninh quốc gia.

Các điều tra viên bắt đầu đưa ra hàng chục trát yêu cầu cung cấp tài liệu đối với các doanh nghiệp và tổ chức nghi có sai phạm. Ông nhận định một số vụ gian lận về thị thực lao động có liên quan đến các đường dây buôn người và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Theo Bộ Lao động Mỹ, thị thực H-1B cho phép doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, với thời hạn ban đầu 3 năm và có thể gia hạn tối đa 6 năm.

Những năm gần đây, lĩnh vực công nghệ thông tin tiếp tục là ngành sử dụng nhiều thị thực H-1B nhất, tiếp đến là y tế, nghiên cứu khoa học, giáo dục đại học và dịch vụ tư vấn chuyên môn. California, New York và Illinois nằm trong nhóm các bang có số lượng hồ sơ H-1B lớn nhất.

Ông D'Esposito khẳng định mục tiêu của cuộc điều tra là bảo đảm lao động nước ngoài không thay thế người lao động Mỹ trái quy định, đồng thời ngăn chặn các doanh nghiệp lợi dụng chương trình thị thực để tuyển dụng lao động không đủ tiêu chuẩn hoặc bóc lột người lao động.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục siết chặt chính sách nhập cư và tăng cường giám sát các chương trình lao động nước ngoài.

Trước đó, một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định yêu cầu doanh nghiệp nộp khoản phí 100.000 USD khi xin cấp thị thực H-1B, với lý do chính phủ đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt khoản thu này.

Theo giới quan sát, cuộc điều tra có thể dẫn tới việc siết chặt hơn quy trình cấp thị thực H-1B và PERM trong thời gian tới, đồng thời gia tăng áp lực đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nước ngoài. Đây cũng được xem là bước đi phù hợp với cam kết của Tổng thống Trump về ưu tiên việc làm cho người lao động Mỹ và tăng cường kiểm soát các chương trình nhập cư theo diện việc làm./.

Tòa án Mỹ hủy quy định áp lệ phí 100.000 USD đối với thị thực H-1B Ngày 8/6, Mỹ ra phán quyết hủy quy định của chính quyền Tổng thống Trump áp đặt lệ phí 100.000 USD đối với hồ sơ xin thị thực lao động tay nghề cao H-1B, cho rằng biện pháp này vi phạm luật liên bang.