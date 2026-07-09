Israel đặt quân đội trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Israel đã nâng mức sẵn sàng chiến đấu của quân đội và chuẩn bị các phương án tác chiến trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng ra toàn khu vực.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã triệu tập cuộc họp tham vấn an ninh khẩn vào tối 8/7, ngay sau khi Mỹ và Iran nối lại các đợt tấn công nhằm vào nhau.

Dù giao tranh hiện vẫn chủ yếu diễn ra tại khu vực Vịnh Persian và chưa lan sang lãnh thổ Israel, giới chức nước này cho biết đang chuẩn bị cho nhiều kịch bản leo thang.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nâng mức báo động trên toàn hệ thống, duy trì đồng thời năng lực phòng thủ và tấn công.

Các kế hoạch tác chiến đã được hoàn thiện, máy bay chiến đấu được đặt trong tình trạng sẵn sàng xuất kích, trong khi danh sách mục tiêu được cập nhật theo các thông tin tình báo mới nhất.

IDF cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nhằm bảo đảm khả năng phản ứng tức thời trước mọi diễn biến bất ngờ.

Căng thẳng gia tăng sau khi Iran bị cáo buộc tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran và tiếp tục mở thêm các cuộc tấn công mới, với quy mô được cho là lớn hơn trước, nhằm làm suy giảm năng lực đe dọa tự do hàng hải của Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Iran tiếp tục tấn công tàu thuyền, trong khi Phó Tổng thống JD Vance tuyên bố Mỹ sẽ "đánh trả mạnh hơn bao giờ hết" nếu các tuyến hàng hải quốc tế tiếp tục bị đe dọa.

Về phía Tehran, Iran tuyên bố sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz và cảnh báo sẽ đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này nếu tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công.

Người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Quốc hội Iran, ông Ebrahim Rezaei, cho biết nếu Mỹ tiếp tục tấn công, Tehran có thể cân nhắc rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), thay đổi học thuyết hạt nhân và mở rộng các biện pháp đáp trả.

Trong khi đó, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran về các vấn đề quốc tế, ông Ali-Akbar Velayati, ngày 8/7 cảnh báo các quốc gia nhỏ trong khu vực không nên theo đuổi những toan tính chính trị mạo hiểm, trong bối cảnh căng thẳng tại Tây Á tiếp tục leo thang.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Velayati cũng quy trách nhiệm cho Mỹ về làn sóng căng thẳng mới, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran "đã chấm dứt," cho rằng đàm phán với Tehran là "sự lãng phí thời gian."

Ông Velayati nhấn mạnh các lực lượng trong "Trục kháng chiến" sẽ không im lặng trước những hành động mà Tehran coi là khiêu khích và khẳng định luôn sẵn sàng đáp trả.

Trước nguy cơ xung đột lan rộng, nhiều nước và tổ chức quốc tế đã kêu gọi các bên kiềm chế. Qatar và Pakistan tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Ấn Độ bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc giao tranh mới, kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế, bảo đảm an toàn hàng hải và duy trì dòng chảy năng lượng, thương mại quốc tế.

Liên đoàn Arab (AL) và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng phản đối các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại và các quốc gia vùng Vịnh, cảnh báo nguy cơ làm suy yếu các nỗ lực giảm leo thang và đe dọa an ninh khu vực.

Tổng thư ký AL Nabil Fahmy tái khẳng định sự ủng hộ của AL đối với Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain và tất cả các quốc gia Arab ở vùng Vịnh, nhấn mạnh rằng an ninh của khu vực này là một phần không thể thiếu của an ninh đối với các quốc gia Arab.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cùng ngày cảnh báo việc Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình, an ninh khu vực cũng như kinh tế toàn cầu.

Những diễn biến này có nguy cơ làm chệch hướng những nỗ lực ngoại giao đã đạt được kể từ khi khuôn khổ ngừng bắn được thống nhất hồi tháng 4.

Trong khi đó, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cũng kêu gọi các bên kiềm chế tối đa sau khi nhiều vụ tấn công mới nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz khiến hoạt động vận tải biển tiếp tục bị gián đoạn.

Hiện có khoảng 6.000 thủy thủ trên hàng trăm con tàu vẫn đang bị mắc kẹt tại tuyến đường thủy này.

Trước đây, mỗi ngày có khoảng 130 chuyến tàu tấp nập qua lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, con số này hiện đã sụt giảm nghiêm trọng sau khi xung đột bùng phát./.

Tư lệnh Israel thị sát biên giới, đe dọa phát động "tấn công nhanh" vào Liban Ngày 5/7, Tổng Tham mưu trưởng Israel Eyal Zamir cảnh báo quân đội nước này sẵn sàng mở cuộc "tấn công nhanh" vào Liban nếu lệnh ngừng bắn bị vi phạm, đồng thời ép Beirut phải tự tay dẹp bỏ Hezbollah.