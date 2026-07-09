Nhật Bản phát hiện lỗ hổng trong quản lý tài liệu chống khủng bố tại các nhà máy điện hạt nhân

Ngày 9/7, Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản (NRA) cho biết đã phát hiện các lỗ hổng trong việc quản lý tài liệu chống khủng bố tại các nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1 và Fukushima Số 2 của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), sau khi xảy ra những sai sót tương tự tại nhà máy Kashiwazaki-Kariwa ở tỉnh Niigata.

Theo NRA, nhiều bản sao của các tài liệu chống khủng bố, vốn phải được lưu giữ dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt tại các địa điểm được chỉ định, đã được lưu trong các thư mục dùng chung trên máy tính.

Cơ quan này sẽ tiếp tục kiểm tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc quản lý tài liệu không đúng quy định.

Các sai sót được phát hiện sau khi TEPCO tiến hành kiểm tra các thư mục dùng chung và máy tính của nhân viên phụ trách công tác chống khủng bố.

Theo NRA, đến nay chưa phát hiện thông tin mật bị rò rỉ ra bên ngoài.

Cơ quan này cũng cho biết một nhân viên từng bị phát hiện xử lý không đúng quy định đối với các tài liệu chống khủng bố tại nhà máy Kashiwazaki-Kariwa không liên quan đến các vụ việc tại Fukushima.

Trong cuộc điều tra trước đó, nhân viên này bị phát hiện đã tự ý sao chụp và lưu giữ các tài liệu chống khủng bố tại trụ sở chính của TEPCO và nhà máy Kashiwazaki-Kariwa từ năm 2020, cất giữ trong ngăn bàn làm việc, chụp ảnh bằng điện thoại thông minh và chia sẻ một phần nội dung với 16 nhân viên khác trong công ty.

Tháng Tư vừa qua, TEPCO đã trình báo cáo lên NRA về các biện pháp ngăn chặn tái diễn vụ việc, bao gồm lắp đặt thêm các lớp khóa bảo vệ đối với những phòng lưu giữ tài liệu mật. NRA hiện đang đánh giá liệu TEPCO đã cải thiện việc quản lý thông tin mật hay chưa.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 2 gồm 4 lò phản ứng, đang trong quá trình ngừng hoạt động, nằm cách khoảng 12km về phía Nam tổ hợp Fukushima Số 1 gồm 6 lò phản ứng, nơi hứng chịu trận động đất và sóng thần lớn xảy ra tại vùng Đông Bắc Nhật Bản vào tháng 3/2011./.

Tín hiệu tích cực về mức độ phóng xạ trong không khí của tỉnh Fukushima Nhật Bản cho biết mức độ phóng xạ trong không khí tại khoảng 70% diện tích tỉnh Fukushima đã giảm xuống mức trung bình của cả nước, dữ liệu được công bố nhân kỷ niệm 15 năm kể từ thảm họa Fukushima.