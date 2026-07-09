Thế giới

Châu Á-TBD

Hàn Quốc: Tòa án ra phán quyết chung thẩm với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Tòa án Tối cao giữ nguyên bản án 7 năm tù với ông Yoon Suk Yeol và nhận định các cấp xét xử trước đó đã đánh giá đầy đủ chứng cứ và áp dụng đúng quy định pháp luật.

Nhật Hưng
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 16/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN phát)
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 16/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN phát)

Tòa án Tối cao Hàn Quốc ngày 9/7 đã giữ nguyên bản án 7 năm tù đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về các tội cản trở việc thi hành lệnh bắt giữ và lạm dụng quyền lực, liên quan đến các hành động xảy ra sau khi ông ban bố thiết quân luật bất thành hồi tháng 12/2024.

Đây là phán quyết đầu tiên của Tòa án Tối cao đối với ông Yoon Suk Yeol kể từ thời điểm xảy ra việc ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024, đồng thời là phán quyết chung thẩm đối với vụ án.

Tòa án Tối cao nhận định các cấp xét xử trước đó đã đánh giá đầy đủ chứng cứ và áp dụng đúng quy định pháp luật, do đó bác toàn bộ kháng cáo của cả bị cáo và bên công tố.

Trước đó, vào ngày 14/12/2024, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, đình chỉ chức vụ của ông sau khi ông ban bố thiết quân luật hồi đầu tháng 12 cùng năm.

Ngoài ra, ông còn bị kết tội lạm dụng quyền lực khi chỉ triệu tập một số thành viên Nội các trước khi ban bố thiết quân luật, làm ảnh hưởng đến quyền tham gia thảo luận của các thành viên còn lại theo quy định pháp luật.

Tháng 1/2026, Tòa án quận trung tâm Seoul tuyên phạt ông Yoon Suk Yeol 5 năm tù về các tội cản trở thi hành lệnh bắt giữ và lạm dụng quyền lực.

Đến tháng 4/2026, Tòa án Cấp cao Seoul tăng mức án lên 7 năm tù sau khi tuyên ông phạm thêm một số tội danh, trong đó có cản trở thi hành lệnh bắt giữ và chỉ đạo phát tán thông tin sai lệch cho truyền thông nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Yoon Suk Yeol #Thiết quân luật #Hàn Quốc Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc tăng dự trữ vàng 20 tháng liên tiếp

Tính đến cuối tháng 6/2026, dự trữ vàng của Trung Quốc đạt 75,44 triệu ounce, tăng 480.000 ounce so với tháng trước đó, tiếp nối xu hướng tích lũy liên tục kéo dài suốt 20 tháng qua.