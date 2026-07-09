Trung Quốc: Cháy nhà máy giày tại Phúc Kiến gây thương vong lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 9/7 đã xảy ra hỏa hoạn tại một nhà máy sản xuất giày ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, gây thương vong lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu các cơ quan chức năng nỗ lực tối đa tìm kiếm cứu nạn, chăm sóc và hỗ trợ sau tai nạn, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc càng sớm càng tốt và truy cứu trách nhiệm những người liên quan.

Ông Tập Cận Bình lưu ý, kể từ đầu năm đến nay, nước này đã xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến an toàn sản xuất. Tất cả các địa phương và bộ ngành phải rút kinh nghiệm, phối hợp tốt hơn giữa phát triển và an toàn, nâng cao cảnh giác về an toàn sản xuất, điều tra kỹ lưỡng và khắc phục mọi rủi ro cũng như nguy hiểm tiềm ẩn, ngăn ngừa tai nạn nghiêm trọng và bảo vệ hiệu quả tính mạng, tài sản của người dân.

Thủ tướng Lý Cường ban hành chỉ thị về tìm kiếm cứu nạn, xử lý hậu quả triệt để, ngăn ngừa tai nạn thứ phát và sớm điều tra nguyên nhân để truy cứu trách nhiệm theo pháp luật.

Văn phòng Ủy ban An toàn Sản xuất thuộc Quốc vụ viện (Chính phủ) tiếp tục chỉ đạo và đốc thúc các địa phương thiết lập tư duy giới hạn và phương pháp tiếp cận có trách nhiệm, điều tra toàn diện các rủi ro và nguy cơ an toàn tiềm ẩn, thực hiện nghiêm các biện pháp truy cứu trách nhiệm và ngăn ngừa triệt để các tai nạn nghiêm trọng.

Theo chỉ thị của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và chỉ đạo của Thủ tướng Lý Cường, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp đã cử nhóm công tác đến hiện trường để chỉ đạo, hướng dẫn công tác cứu nạn.

Tỉnh Phúc Kiến huy động nguồn lực điều trị người bị thương và xử lý tình hình tại chỗ.

Hiện tại, mọi công tác cứu hộ, cứu nạn đang được tiến hành khẩn trương.

Người phụ trách công tác cứu hộ tại hiện trường cho biết một số người đang bị mắc kẹt và mất liên lạc. Hiện lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận khu vực cháy.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 12h00 cùng ngày tại nhà máy giày Huy Đằng ở thành phố Tấn Giang, gây nhiều thương vong. Tuy nhiên, hiện chưa rõ con số thương vong cụ thể./.

Hàn Quốc: Cháy gây rò rỉ khí độc tại nhà máy chip Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h32 giờ địa phương (8h32 theo giờ Hà Nội) tại một phòng chứa khí ở tầng 6, nối hai dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở Cheongju, cách thủ đô Seoul khoảng 110 km về phía Nam.