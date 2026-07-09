Văn hóa

K-pop Lovers Festival 2026: Điểm hẹn của người hâm mộ âm nhạc, vũ đạo Hàn Quốc

Chương trình gồm màn biểu diễn hát và nhảy của các fan K-pop Việt Nam, cùng với sự xuất hiện của biên đạo Hàn Quốc Koo Young Back và ca sỹ nổi tiếng Việt Nam Erik và Maiquinn.

Minh Thu
Các bạn trẻ Việt Nam sẽ được hòa mình vào những giai điệu K-pop quen thuộc, sôi động. (Ảnh: Vietnam+)
Các bạn trẻ Việt Nam sẽ được hòa mình vào những giai điệu K-pop quen thuộc, sôi động. (Ảnh: Vietnam+)

K-pop Lovers Festival 2026 - Lễ hội dành cho người hâm mộ K-pop sẽ diễn ra vào ngày 11-12/7 tại khu phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Đây là sự kiện biểu diễn hát và nhảy K-pop được mong đợi nhất trong năm của cộng đồng người hâm mộ K-pop tại Việt Nam, nơi các fan thể hiện tình yêu K-pop và bản sắc Việt Nam rất riêng.

Vào 19h ngày 11/7, 12 nhóm nhảy tài năng nhất đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có dịp bùng cháy với đam mê K-pop qua những tiết mục nhảy cover K-pop ấn tượng cùng phần trình diễn ấn tượng của biên đạo/vũ công Koo Young Back (Hàn Quốc) đến từ 1Million Dance Studio – biên đạo nổi tiếng cho những màn vũ đạo ấn tượng của DBSK, BOA, SUJU, EXO, SEVENTEEN, Kep1er…

Vào 19h ngày 12/7), 13 bạn trẻ xuất sắc nhất sẽ có cơ hội thể hiện khả năng ca hát đầy nội lực qua các bài hát K-pop trên sân khấu lớn cùng các ca sỹ nổi tiếng Việt Nam như Erik và Maiquinn.

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Biên đạo/vũ công Koo Young Back (trái) và ca sỹ Erik. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh đó, Lễ hội còn có nhiều hoạt động đa dạng hấp dẫn như trải nghiệm không gian K-pop, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ với photobooth đậm chất K-pop, trải nghiệm khám phá du lịch Hàn Quốc, tìm hiểu bản quyền Hàn Quốc, chơi trò chơi dân gian Hàn Quốc...

Hoạt động nhảy ngẫu hứng K-pop Random Dance sẽ diễn ra vào lúc 15h30-17h ngày 11-12/7. Tại sự kiện, các bạn trẻ Việt Nam sẽ không chỉ được hòa mình vào những giai điệu quen thuộc, sôi động mà còn có cơ hội thỏa sức thể hiện khả năng vũ đạo cùng tình yêu và lòng nhiệt huyết dành cho K-pop.

Dance workshop cùng với biên đạo/vũ công Koo Young Back diễn ra vào lúc 13h30-15h ngày 11/7 sẽ là một món quà ý nghĩa chương trình lễ hội năm nay dành cho người hâm mộ. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của biên đạo/vũ công Koo Young Back, các bạn trẻ sẽ có cơ hội học hỏi và tập những màn vũ đạo nổi tiếng của thần tượng K-pop ngay tại Hà Nội.

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Tại lễ hội năm nay, một nhóm biểu diễn nhảy xuất sắc nhất tại chương trình sẽ có cơ hội đứng chung sân khấu với các nhóm nhảy xuất sắc trên toàn thế giới và các thần tượng K-pop tại chương trình Lễ hội Nhảy K-pop Thế giới tại Hàn Quốc (K-pop Cover Dance Festival World Final 2026) do Báo Seoul tổ chức dự kiến vào tháng 10 tại Seoul, Hàn Quốc.

Không chỉ dừng lại ở đó, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trẻ Việt Nam đam mê K-pop, tạo cơ hội để những tài năng triển vọng được tiếp cận các chương trình đào tạo, phát triển và từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành nghệ sỹ/thần tượng K-pop trong tương lai.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc Park Chan A, lễ hội năm nay sẽ là nơi gắn kết những bạn trẻ Việt Nam yêu K-pop với fan K-pop trên toàn thế giới, đồng thời, cũng sẽ là một điểm hẹn giao lưu văn hóa nơi người dân hai nước có thể cùng tận hưởng âm nhạc K-pop và V-pop./.

(Vietnam+)
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