Giọng ca 17 tuổi của Việt Nam giành giải Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á 2026

Ca sỹ trẻ Anh Thư, hiện đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã xuất sắc giành giải Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á (Asia Arts Festival - AAF) lần thứ 13, diễn ra từ ngày 6-12/7 tại Singapore.

Sau khi nhận giải, Anh Thư bày tỏ sự xúc động: “Giải thưởng đã đền đáp cho mọi nỗ lực miệt mài của em và cô giáo Bích Hồng trong suốt nhiều ngày tập luyện. Giải thưởng là động lực lớn để em tự tin hơn trên hành trình theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.”

Là người từng dẫn dắt nhiều học trò đạt thành tích cao tại các cuộc thi và festival quốc tế, ca sỹ-giảng viên Bích Hồng vẫn không giấu được sự tự hào khi học trò của mình giành giải Vàng trong cuộc tranh tài với nhiều tài năng trên thế giới.

“Anh Thư đam mê dòng nhạc thính phòng, sở hữu một giọng hát đẹp, sáng, trong trẻo, có âm vực rộng và nội lực tốt. Dù mới 17 tuổi nhưng em rất bản lĩnh trên sân khấu, biết cách xử lý kỹ thuật tinh tế trong từng tác phẩm,” nữ ca sỹ dành lời khen cho học trò.

Thí sinh Anh Thư và giảng viên Bích Hồng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Anh Thư sinh năm 2009, quê ở Quảng Trị. Cô từng giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi trong nước. Giải Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á là danh hiệu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của Anh Thư, khẳng định ý chí phấn đấu không ngừng của cô gái trẻ trên con đường theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp.

Theo Anh Thư, việc tham gia Liên hoan là một dấu mốc vô cùng ý nghĩa, đánh dấu bước trưởng thành lớn trong tư duy âm nhạc, đồng thời là cơ hội để cô cọ xát, học hỏi và khẳng định bản lĩnh trên đấu trường quốc tế./.

Hòa nhạc “Crescendo - Giao hưởng kết nối” lan tỏa tinh thần giao lưu văn hóa Những giai điệu giao hưởng hòa cùng nhịp sống của phố đi bộ, tạo nên một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi âm nhạc hàn lâm vượt ra khỏi khuôn khổ khán phòng để đến gần hơn với công chúng.

Liên hoan Nghệ thuật châu Á được tổ chức thường niên, hướng tới mục tiêu xây dựng một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp, nơi các nghệ sỹ, học sinh và sinh viên yêu nghệ thuật có cơ hội thể hiện tài năng, giao lưu văn hóa và học hỏi lẫn nhau. Từ năm 2013 đến nay, Liên hoan đã thu hút hơn 2.600 ca sỹ, vũ công tham gia từ hơn 20 quốc gia, bao gồm châu Á và các khu vực khác trên thế giới như Nga, Đức, Scotland, New Zealand.../.