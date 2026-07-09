Miss Grand Vietnam 2026: Top 30 thể hiện loạt tài năng “không đụng hàng”

Đại diện ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, cho biết Grand Talent mở ra không gian để các thí sinh bộc lộ những khả năng nổi bật của bản thân. Từ ca hát, nhảy hiện đại, múa, rap, diễn xuất, võ thuật đến chơi DJ, mỗi tiết mục đều mang màu sắc riêng, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về ý tưởng, dàn dựng.

Nhiều màn trình diễn được giám khảo nhận định gây ấn tượng nhờ tính sáng tạo trong cách xây dựng nội dung. Nổi bật như thí sinh Mai Bảo Hân tái hiện không khí V-pop những năm 2000 thông qua màn cover hai bản hit “Ngốc nghếch” của Bảo Thy và “Lạnh” của Khổng Tú Quỳnh với sự hỗ trợ của dàn dragqueen (nghệ sỹ nam hóa trang thành nữ).

Nguyễn Quế Khanh kết hợp múa võ nhạc với dancesport chuyên nghiệp, tạo nên màn trình diễn vừa mạnh mẽ vừa giàu tính nghệ thuật.

Trong khi đó, Emoura Phạm để lại ấn tượng khi mang cả dàn hợp xướng 20 người lên sân khấu, kết hợp cùng tài năng vừa đàn vừa hát ca khúc kinh điển “Heal The World,” truyền tải thông điệp hòa bình mạnh mẽ đúng với tinh thần Miss Grand.

Hồ Thị Hoàng Quyên khuấy động không khí khi vừa đảm nhận vai trò DJ vừa kết hợp trình diễn vũ đạo. Lê Thị Trang lựa chọn cách thể hiện khác biệt khi lồng ghép hài kịch cùng phiên livestream ngay trên sân khấu và trình diễn võ thuật, mang đến nhiều bất ngờ cho Ban giám khảo.

Bên cạnh những phần thi mang tính giải trí, nhiều thí sinh lựa chọn khai thác giá trị văn hóa truyền thống, như Nguyễn Thị Diễm Quyên gây thiện cảm với điệu múa Champa độc đáo, Đinh Kim Chi giới thiệu nét đẹp của nghệ thuật . Không ít thí sinh cũng lựa chọn các tiết mục múa trên nền nhạc dân gian, kết hợp trang phục truyền thống để lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt, nhiều tiết mục chạm đến cảm xúc của ban giám khảo khi khai thác những giá trị về tình thân và gia đình. Nguyễn Thị Kim Anh lựa chọn kể câu chuyện về người cha qua âm nhạc, lấy nước mắt của giám khảo, doanh nhân Cao Hoàn. Trong khi Trần Thị Thoa Thương tái hiện hình ảnh người mẹ tảo tần bằng bài múa trên nền nhạc “Con cò” khiến giám khảo nghẹn ngào…

Xuyên suốt phần thi, dàn thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 đã đưa ban giám khảo đi qua một hành trình cảm xúc từ hào hứng, bất ngờ, trầm trồ đến những khoảnh khắc rưng rưng. Vừa là sân khấu thể hiện tài năng, Grand Talent còn là sân chơi để các thí sinh bộc lộ bản lĩnh và cá tính riêng.

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“Tôi vô cùng hào hứng khi xem phần thi tài năng năm nay. Các thí sinh không chỉ sở hữu sắc vóc mà còn có nhiều tài năng nổi bật. Điều tôi đánh giá cao là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các bạn. Nhiều tiết mục quy tụ dàn phụ diễn đông đảo, đòi hỏi quá trình tập luyện nghiêm túc. Điều đó cho thấy sự đầu tư và tinh thần quyết tâm của Top 30 Miss Grand Vietnam 2026,” Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho hay.

Theo thể lệ đã công bố, nhan sắc chiến thắng Grand Talent Award - Người đẹp Tài năng sẽ tiến thẳng vào Top 20 chung cuộc.

Sau phần thi Grand Talent, Top 30 sẽ tiếp tục bước vào chuỗi hoạt động và thử thách quan trọng như Grand Chat, Best in Swimsuit, các hoạt động đồng hành cùng nhiều chương trình nghệ thuật nổi bật The Grand National Costume (Trình diễn Trang phục Văn hóa Dân tộc) và Vietnam Beauty Fashion Fest, trước khi chính thức tranh tài tại đêm Chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 31/7./.

Miss Grand Vietnam 2026: Top 31 thí sinh vừa lộ diện có gì đặc biệt? Trong số 31 ứng viên vừa được công bố lọt vào vòng chung kết, không ít thí sinh từng tham gia các cuộc thi nhan sắc trước đó quyết định trở lại "đường đua" để chinh phục những giới hạn mới.