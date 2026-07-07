179 bộ phim dự Liên hoan phim thiếu nhi, thanh thiếu niên quốc tế Busan

Liên hoan phim thiếu nhi và thanh thiếu niên quốc tế Busan (BIKY) lần thứ 21 sẽ diễn ra từ ngày 8-14/7 tại thành phố Busan, Hàn Quốc, với sự tham gia của 179 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ chính quyền thành phố Busan cho biết liên hoan phim năm nay mở rộng không gian tổ chức từ quận Haeundae sang khu vực phía Tây thành phố nhằm tạo điều kiện để đông đảo khán giả tiếp cận các hoạt động của sự kiện.

Các tác phẩm được tuyển chọn phản ánh thế giới của trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời đề cao các giá trị về sự trưởng thành, sáng tạo và gắn kết gia đình. Chương trình liên hoan phim gồm các hạng mục tranh giải, phim mời và các chuyên đề đặc biệt.

Lễ khai mạc liên hoan phim trên sẽ diễn ra chiều 8/7 tại Nhà hát Sky thuộc Trung tâm Điện ảnh Busan.

Bộ phim mở màn là “Goodbye Sisters” của đạo diễn Alexander Murphy, kể về hành trình của hai chị em tại Kathmandu (Nepal) tìm cách kiếm tiền để thực hiện ước mơ du học.

Lễ bế mạc liên hoan và trao giải dự kiến diễn ra ngày 14/7 tại Trung tâm Nghệ thuật Nakdong, khép lại 1 tuần trình chiếu phim, giao lưu với các nhà làm phim và các hoạt động dành cho thiếu nhi, thanh thiếu niên.

Bên cạnh các suất chiếu, ban tổ chức còn triển khai nhiều chương trình trải nghiệm mới nhằm mở rộng sự tham gia của công chúng.

Từ ngày 9-13/7, chuỗi tọa đàm BIKY Talk sẽ được tổ chức, với sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học và nghệ thuật, nhằm chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp và truyền cảm hứng cho khán giả trẻ.

Được thành lập từ năm 2005, BIKY là một trong những liên hoan phim chuyên biệt dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên có uy tín tại châu Á, không chỉ giới thiệu các tác phẩm điện ảnh quốc tế mà còn tạo diễn đàn giao lưu, giáo dục điện ảnh và phát hiện các tài năng trẻ.

Theo Ban tổ chức BIKY, Việt Nam nhiều lần có tác phẩm được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim thiếu nhi và thanh thiếu niên quốc tế Busan.

Đáng chú ý, các phim ngắn của những nhà làm phim trẻ Việt Nam từng được giới thiệu ở hạng mục Ready~Action! - cuộc thi dành cho các đạo diễn dưới 18 tuổi và một số chương trình phim quốc tế của BIKY, góp phần quảng bá điện ảnh Việt Nam tới khán giả trẻ quốc tế.

Ngoài ra, các nhà làm phim Việt Nam cũng thường xuyên gửi tác phẩm tham dự liên hoan thông qua hệ thống tuyển chọn quốc tế của BIKY./.

Dàn sao quốc tế hội tụ, dự khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 Kỳ liên hoan phim năm nay mang đến một "bữa tiệc" điện ảnh vô cùng phong phú với hơn 100 tác phẩm. Khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức 13 tác phẩm kinh điển của điện ảnh Mỹ như "The Godfather", "Casablanca" hay "Saving Private Ryan".