Đại sứ Palestine nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch"

Ngày 6/7, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama đã được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” để ghi nhận những đóng góp của ông đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam-Palestine.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao những tình cảm chân thành, sự gắn bó và những đóng góp tích cực của Đại sứ Saadi Salama đối với việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Palestine, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trân trọng sự đồng hành và ủng hộ tích cực của Đại sứ quán Palestine đối với các hoạt động giao lưu văn hóa do Bộ tổ chức, ghi nhận tình cảm đặc biệt của Đại sứ Saadi Salama dành cho đất nước, con người Việt Nam.

Bộ trưởng mong muốn Đại sứ Saadi Salama luôn dành tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, coi Việt Nam là quê hương thứ hai và tiếp tục ủng hộ các hoạt động hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam Saadi Salama là một người bạn đặc biệt của Việt Nam. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Đại sứ Saadi Salama bày tỏ vinh dự và xúc động khi được đón nhận Kỷ niệm chương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đặc biệt là Cục Hợp tác quốc tế.

Đại sứ Saadi Salama nhấn mạnh đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của cá nhân ông trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Palestine và Việt Nam mà còn là sự trân trọng dành cho một tình yêu, một sự gắn bó sâu nặng với đất nước và con người Việt Nam đã kéo dài gần nửa thế kỷ mà ông luôn mang theo.

Trong 24 năm sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, ông đã dành rất nhiều tình yêu với Việt Nam và càng trân trọng con người Việt Nam, những con người giàu lòng nhân ái, thủy chung, kiên cường và đầy khát vọng vươn lên.

"Việt Nam và Palestine có mối quan hệ rất đặc biệt, người Palestine luôn luôn nhìn Việt Nam như một biểu tượng, một niềm động lực cho người Palestine tin tưởng vào sức mạnh của dân tộc," Đại sứ Saadi Salama bày tỏ.

Đại sứ cũng khẳng định Việt Nam chưa bao giờ chỉ là một nơi công tác mà đã trở thành ngôi nhà thứ hai của ông, nơi chứa đựng những tình cảm chân thành của nhân dân Việt Nam.

Ông Saadi Salama đã kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ rất đặc biệt của mình nhưng ở bất cứ cương vị nào, ông sẽ tiếp tục là một người bạn của Việt Nam, tiếp tục góp phần vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước./.

Triển lãm tranh nhân Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine Nhân ngày Quốc tế Đoàn kết với nhân dân Palestine (29/11), tại Trụ sở Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (Ba Đình, Hà Nội) đã trưng bày các bức tranh về thành phố Jerusalem.