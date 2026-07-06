Quy định mới về phụ cấp, bồi dưỡng đối với người hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Người hoạt động nghệ thuật biểu diễn sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, chế độ bồi dưỡng luyện tập, theo Nghị định số 261/2026/NĐ-CP mà Chính phủ vừa ban hành.

Theo đó, Nghị định áp dụng đối với viên chức, người lao động trực tiếp hoạt động nghệ thuật biểu diễn tại các đơn vị sự nghiệp công lập; sỹ quan, quân nhân, công an và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn trong lực lượng vũ trang.

Từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027, căn cứ đặc thù chuyên môn và chức năng hoạt động nghề nghiệp của từng chức danh nghề nghiệp, viên chức, người lao động hoạt động đặc thù về nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập nghệ thuật biểu diễn, đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc lực lượng vũ trang được áp dụng các mức phụ cấp ưu đãi nghề, từ 20% đến 50% tùy vị trí.

Viên chức, người lao động hoạt động đặc thù về nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập nghệ thuật biểu diễn, đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc lực lượng vũ trang làm việc tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề cao hơn.

Nghị định áp dụng đối với viên chức, người lao động trực tiếp hoạt động nghệ thuật biểu diễn tại các đơn vị sự nghiệp công lập; sĩ quan, quân nhân, công an và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn trong lực lượng vũ trang. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Ngoài ra, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027, chế độ bồi dưỡng luyện tập tính theo số buổi thực tế gồm các mức sau đây:

Mức 7% mức lương cơ sở cho một buổi đối với: Nghệ sỹ nhân dân; chỉ huy âm nhạc các hình thức dàn nhạc và hợp xướng; diễn viên đảm nhiệm vai trò chính trong vở diễn sân khấu, sân khấu truyền thống, thanh nhạc nhạc kịch (opera), nhạc kịch (musical), vũ kịch; diễn viên chính trong các chương trình, vở diễn, tiết mục xiếc và các loại hình múa rối; diễn viên đơn ca, diễn viên múa chính, nhạc công độc tấu với dàn nhạc;

Mức 5% mức lương cơ sở cho một buổi đối với: Nghệ sỹ ưu tú; diễn viên đảm nhiệm vai trò chính thứ trong vở diễn sân khấu, sân khấu truyền thống, thanh nhạc nhạc kịch (opera), nhạc kịch (musical), vũ kịch; diễn viên chính thứ trong các chương trình, vở diễn, tiết mục xiếc và các loại hình múa rối; diễn viên hát chính thứ, diễn viên lĩnh xướng trong dàn hợp xướng; diễn viên múa chính thứ; nhạc công chịu trách nhiệm lĩnh tấu; kỹ thuật viên chính âm thanh, ánh sáng và sân khấu;

Mức 4% mức lương cơ sở cho một buổi đối với: Diễn viên đảm nhiệm vai trò phụ; diễn viên múa; hợp xướng viên; nhạc công; diễn viên biểu diễn nhạc cụ điện tử; kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng, sân khấu; Mức 3% mức lương cơ sở cho một buổi đối với: Nhân viên hậu đài, hóa trang, phục trang, đạo cụ.

Từ ngày 01/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027, chế độ bồi dưỡng biểu diễn tính theo số buổi sơ duyệt, tổng duyệt và biểu diễn chính thức gồm các mức sau: Mức 18% mức lương cơ sở cho một buổi đối với các đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 nêu trên; Mức 15% mức lương cơ sở cho một buổi đối với các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 nêu trên; Mức 10% mức lương cơ sở cho một buổi đối với trưởng, phó các đơn vị nghệ thuật, trưởng, phó đoàn biểu diễn trực thuộc và các đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 nêu trên; Mức 7% mức lương cơ sở cho một buổi đối với các đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 nêu trên.

Trường hợp một người đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí, vai trò trong quá trình luyện tập và biểu diễn thì chỉ được hưởng một mức bồi dưỡng cao nhất tương ứng với vị trí, vai trò thực hiện.

Chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn được chi trả theo số buổi căn cứ vào kế hoạch hoặc nhiệm vụ đã được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc Thủ trưởng đơn vị thuộc lực lượng vũ trang phê duyệt theo phân cấp quản lý.

Chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn được chi trả bằng tiền và không dùng để tính đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật./.

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