Nam Phi: "Pháo đài xanh" Waterkloof giữa lòng Pretoria

Nằm ẩn mình dưới những tán cây cổ thụ trên những ngọn đồi thoai thoải ở phía đông thủ đô Pretoria, Nam Phi, Waterkloof từ lâu đã được mệnh danh là một trong những khu dân cư giàu có và đáng sống nhất của tỉnh Gauteng.

Không chỉ thu hút giới thượng lưu, khu vực này còn là nơi tọa lạc của nhiều đại sứ quán và tư dinh ngoại giao.

Tuy nhiên, điều làm nên sức hút đặc biệt của Waterkloof chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa mô hình an ninh cộng đồng chặt chẽ và cảnh quan kiến trúc tuyệt đẹp.

Đối với người dân sinh sống tại đây, an ninh luôn là ưu tiên hàng đầu, chi phối mạnh mẽ đến tư duy quy hoạch và thiết kế không gian sống để bảo vệ sự bình yên cho các gia đình. Dạo bước dọc theo những con phố dốc thoai thoải, tĩnh lặng, du khách dễ dàng nhận thấy điểm nhấn nổi bật nhất tại Waterkloof là hệ thống an ninh đa tầng được thiết lập vô cùng bài bản và nghiêm ngặt.

Những con đường rợp bóng mát của cây phượng tím. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)

Không phụ thuộc vào lực lượng chức năng, cư dân ở đây áp dụng mô hình an ninh chủ động thông qua các dự án cộng đồng khép kín. Nhiều tuyến phố được thiết lập hệ thống rào chắn bảo vệ. Tại các lối ra vào khu phố, hệ thống trạm gác hoạt động liên tục 24/7, kiểm soát chặt chẽ phương tiện ra vào.

Dọc theo các vỉa hè, những tấm biển cảnh báo của hàng loạt công ty an ninh tư nhân xuất hiện dày đặc trước mỗi cổng nhà, như một lời khẳng định về sự hiện diện của lực lượng phản ứng nhanh chuyên nghiệp. Sự hiện diện của các thiết bị an ninh tại Waterkloof không hề tạo ra cảm giác ngột ngạt nhờ cách người dân khéo léo dung hòa giữa nhu cầu an toàn và tính thẩm mỹ đô thị.

Những hàng rào điện - vốn mang cảm giác lạnh lẽo và khô cứng, lại được thiết kế tài tình, chìm khuất vào những vòm lá xanh mướt hay men theo những bức tường đá trầm mặc. Nhìn từ bên ngoài, cảnh quan vẫn giữ trọn vẹn vẻ đẹp mềm mại, xanh mát của một khu đô thị sinh thái cao cấp, nhưng bên trong là một hệ thống an ninh kiên cố.

Bên cạnh đó, toàn bộ khu vực được bao phủ bởi mạng lưới camera giám sát công nghệ cao, kết nối trực tiếp với các công ty an ninh tư nhân và lực lượng tuần tra khu phố. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng an ninh tư nhân, chính quyền địa phương và người dân đã tạo ra một "tấm khiên" bảo vệ vững chắc cùng khả năng phản ứng nhanh nhạy trước mọi tình huống. Nhờ vậy, người dân cũng như du khách luôn được tận hưởng nhịp sống thanh bình, thong thả dạo bộ trên những con đường xanh mát mà không vướng bận nỗi lo an ninh trật tự.

Sự giao hòa tuyệt đẹp giữa kiến trúc, thiên nhiên và một môi trường sống an toàn đã tạo nên một không gian sống thanh bình hiếm có giữa lòng thủ đô Pretoria. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)

Ẩn sau hệ thống an ninh kiên cố, cảnh quan tại Waterkloof là một bức tranh đa sắc màu với sự kết hợp tinh tế giữa di sản và hiện đại. Dọc theo những con phố uốn lượn rợp bóng cây là sự hiện diện của những ngôi nhà mang đậm phong cách kiến trúc cổ kính. Đan xen giữa không gian hoài niệm ấy là những nét chấm phá của những căn biệt thự hiện đại, sang trọng. Vào những tháng mùa xuân, Waterkloof sẽ được khoác lên mình dải lụa màu tím biếc của hoa phượng tím (Jacaranda), tạo nên một không gian thơ mộng và lãng mạn.

Waterkloof không chỉ là một khu dân cư cao cấp mà còn là một hình mẫu tiêu biểu về cách thức tổ chức an ninh cộng đồng bài bản và hiệu quả. Sự giao hòa tuyệt đẹp giữa kiến trúc, thiên nhiên và một môi trường sống an toàn đã tạo nên một không gian sống thanh bình hiếm có giữa lòng thủ đô Pretoria./.

Thành cổ Damascus được ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo Thành cổ Damascus, một trong những pháo đài kiên cố và tiêu biểu nhất của kiến trúc quân sự Hồi giáo thời Trung cổ tại Syria, đã được UNESCO đưa vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo.