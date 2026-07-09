Trung Quốc đặt mục tiêu tái tuyển dụng 25 triệu lao động

Trung Quốc ngày 9/7 cam kết hỗ trợ tái tuyển dụng 25 triệu lao động bị mất việc trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời giúp 6,5 triệu người gặp khó khăn tìm kiếm việc làm, như một phần trong kế hoạch tổng thể nhằm ổn định thị trường lao động.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, các mục tiêu trên nằm trong số 18 chỉ tiêu định lượng được nêu trong Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và an sinh xã hội giai đoạn 2026-2030, thuộc Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, do Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc công bố cùng ngày.

Các chỉ tiêu này bao gồm các lĩnh vực việc làm, an sinh xã hội, phát triển nhân lực, quan hệ lao động và dịch vụ công.

Về việc làm, kế hoạch đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ thất nghiệp thành thị được khảo sát dưới 5,5% và triển khai các khóa đào tạo nghề có trợ cấp cho hơn 50 triệu người, trong đó có 17,5 triệu lao động nhập cư. Kế hoạch không nêu mục tiêu cụ thể về số việc làm mới ở thành thị, nhưng cho biết sẽ duy trì ở mức cao.

Về an sinh xã hội, kế hoạch đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm hưu trí cơ bản trên 95%. Đồng thời, 255 triệu người sẽ được tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 345 triệu người được bảo hiểm tai nạn lao động. Con số sau bao gồm cả người tham gia chương trình bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp dành cho các lao động làm việc theo các hình thức việc làm mới, như tài xế xe công nghệ và nhân viên giao hàng.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu quy mô các quỹ hưu trí bổ sung của doanh nghiệp và nghề nghiệp-do người sử dụng lao động tài trợ ngoài hệ thống hưu trí cơ bản của nhà nước-đạt hơn 9.000 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1.320 tỷ USD) vào năm 2030./.

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