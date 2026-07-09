Meta đối mặt án phạt 1.400 tỷ USD trong vụ kiện về sức khỏe tâm thần trẻ em

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tập đoàn công nghệ Meta có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới khoảng 1.400 tỷ USD trong vụ kiện do hàng chục bang của Mỹ khởi xướng, cáo buộc các nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram góp phần gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên.

Theo hồ sơ nộp lên Tòa án Liên bang tại Oakland (bang California), Meta cho biết mức phạt mà các bang đề xuất gần tương đương giá trị vốn hóa thị trường hiện nay của công ty và là chế tài "chưa từng có tiền lệ" trong lịch sử thực thi luật bảo vệ người tiêu dùng tại Mỹ.

Vụ kiện hiện có 29 bang tham gia, trong đó California, Colorado, Kentucky và New Jersey đề nghị áp dụng mức xử phạt nghiêm khắc nhất.

Các nguyên đơn cáo buộc Meta vi phạm Đạo luật Bảo vệ quyền riêng tư trẻ em trực tuyến (COPPA), thu thập dữ liệu trẻ vị thành niên khi chưa có sự đồng ý của phụ huynh, đồng thời cố tình thiết kế Facebook và Instagram theo hướng gây nghiện đối với trẻ em và thanh thiếu niên.

Theo đơn kiện, các nền tảng của Meta đã góp phần làm gia tăng các vấn đề như lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích và hành vi tự tử ở giới trẻ, trong khi công ty bị cho là đã đánh giá thấp hoặc che giấu các rủi ro liên quan.

Phía Meta đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho rằng phương pháp tính tiền phạt của các bang đã tính trùng số lượng người dùng và vượt quá phạm vi pháp luật hiện hành.

Công ty cũng viện dẫn Điều 230 của Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông, cho rằng nhiều yêu cầu bồi thường không có cơ sở pháp lý.

Phiên tòa dự kiến bắt đầu ngày 18/8.

Trước đó, cuối tháng Sáu, Thẩm phán Liên bang Yvonne Gonzalez Rogers đã bác đề nghị của Meta yêu cầu đình chỉ vụ kiện, cho phép các cáo buộc về hành vi lừa dối, cạnh tranh không công bằng và vi phạm COPPA tiếp tục được xét xử.

Theo giới quan sát, vụ kiện có thể trở thành một trong những vụ tranh chấp dân sự lớn nhất lịch sử ngành công nghệ Mỹ.

Kết quả xét xử không chỉ ảnh hưởng đến Meta mà còn có thể tạo tiền lệ pháp lý mới đối với các nền tảng mạng xã hội trong việc bảo vệ trẻ em, quyền riêng tư dữ liệu và trách nhiệm đối với tác động của các thuật toán đến sức khỏe tâm thần người dùng trẻ tuổi./.

EU sơ bộ xác định Meta vi phạm quy định số về bảo vệ trẻ em EC cho rằng trẻ em vẫn có thể dễ dàng vượt qua hạn chế bằng cách khai báo sai ngày sinh khi đăng ký, trong khi các cơ chế kiểm soát và báo cáo tài khoản dưới tuổi bị đánh giá là còn hạn chế.