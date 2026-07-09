Công thức hỗ trợ cân bằng cơ thể trước mệt mỏi kéo dài ở người trẻ

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, mệt mỏi kéo dài dần trở thành "bình thường mới" ở người trẻ, thôi thúc nhu cầu tìm giải pháp hỗ trợ cân bằng cơ thể và duy trì năng lượng.

Theo tổ chức Lao động Quốc tế, khoảng 15% người trưởng thành trong độ tuổi lao động trên thế giới phải sống chung với stress và các rối loạn tâm thần.

Mệt mỏi kéo dài, stress và các vấn đề tâm thần liên quan đến công việc khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại khoảng 1.000 tỷ USD mỗi năm, chủ yếu do mất năng suất lao động.

Nghiên cứu này cho thấy mệt mỏi kéo dài là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến sức lao động, đặc biệt là ở người trẻ.

Mệt mỏi kéo dài - “bình thường mới” trong đời sống hiện đại

Trong nhịp sống hiện đại, áp lực công việc, quỹ thời gian eo hẹp và điều kiện thời tiết thất thường khiến việc duy trì thói quen rèn luyện thể chất trở nên khó khăn. Từ đó hình thành một sự mệt mỏi kéo dài đi kèm với căng thẳng tinh thần (stress) và suy giảm thể lực - sự mệt mỏi được bình thường hóa trong đời sống hiện đại.

Stress là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi đối mặt với áp lực. Trong ngắn hạn, đây là cơ chế bảo vệ tự nhiên và cần thiết. Tuy nhiên, khi stress kéo dài, chất lượng giấc ngủ suy giảm, hệ miễn dịch bị ức chế, giảm khả năng tập trung và trí nhớ. Cảm xúc mất ổn định, dễ cáu gắt, mất động lực, dẫn đến burnt-out.

Bên cạnh đó, căng thẳng kéo dài còn làm gia tăng mức tiêu hao các vi chất thiết yếu như magie và kẽm - những yếu tố quan trọng trong điều hòa hoạt động thần kinh và duy trì năng lượng tế bào. Khi thiếu hụt các vi chất, cơ thể dễ suy yếu, suy giảm thể chất nhanh hơn ngay cả với những hoạt động nhẹ và có nguy cơ mắc các bệnh vặt cao hơn do hệ miễn dịch suy giảm.

Để bù lại, nhiều người tìm đến cà phê, nước tăng lực. Tuy nhiên, điều này vô tình tiếp tục đẩy cơ thể vào trạng thái "tiêu hao" thay vì "phục hồi."

Các yếu tố giúp giảm mệt mỏi kéo dài

Ngủ đủ giấc là cơ chế tự nhiên hiệu quả nhất để cơ thể hạ cortisol và phục hồi hệ thần kinh. Vận động thể chất đều đặn giúp tăng serotonin và endorphin, hai chất dẫn truyền thần kinh giúp điều tiết tâm trạng và giảm lo âu. Bổ sung dinh dưỡng cũng là cách tốt nhất giúp cơ thể hạn chế mệt mỏi, trong đó việc bổ sung đầy đủ vi chất thường bị bỏ qua.

Trong bối cảnh đó, nhân sâm là giải pháp hữu hiệu có cơ sở khoa học vững chắc. Khác với các chất ảnh hưởng lên hệ thần kinh ngay lập tức, nhân sâm thuộc nhóm "adaptogen" là hoạt chất giúp cơ thể điều hòa phản ứng với stress từ từ. Cụ thể, chiết xuất nhân sâm G115 tác động lên hệ thống điều tiết cortisol của cơ thể giúp duy trì trạng thái cân bằng ngay cả trong điều kiện áp lực kéo dài, thay vì để cortisol tích lũy và gây hại từ bên trong.

Các nghiên cứu lâm sàng đã ghi nhận những hiệu quả cụ thể. Nghiên cứu của Kennedy và cộng sự năm 2001 cho thấy chiết xuất nhân sâm G115 cải thiện đáng kể trí nhớ và khả năng tập trung trong các nhiệm vụ nhận thức kéo dài. Ngoài ra, chiết xuất G115 còn được ghi nhận giúp cải thiện các chỉ số giấc ngủ qua cơ chế điều hòa nhịp sinh học.

Khi chiết xuất nhân sâm G115 được kết hợp cùng 18 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu, hiệu quả được nhân lên nhờ tác động hiệp đồng. Vi chất giúp bù đắp những thiếu hụt mà stress và lối sống hiện đại gây ra. G115 đồng thời kích hoạt khả năng thích nghi và phục hồi của cơ thể từ bên trong.

Chiết xuất nhân sâm G115 cùng các loại vi chất đảm bảo cơ thể tràn đầy năng lượng mỗi ngày.

Tóm lại, kiểm soát cơ thể tránh khỏi tình trạng mệt mỏi kéo dài cần kiên trì kết hợp đủ các yếu tố gồm ngủ đủ giấc, vận động đều đặn, dinh dưỡng đúng và bổ sung vi chất phù hợp mỗi ngày.

Trong đó, chiết xuất nhân sâm G115 kết hợp cùng hệ thống vi chất đầy đủ là một trong những giải pháp có bằng chứng khoa học rõ ràng nhất hiện nay giúp cơ thể phục hồi và duy trì trạng thái cân bằng tinh thần bền vững, đặc biệt trong những giai đoạn áp lực kéo dài./.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PHARMATON VITALITY - Công dụng: Hỗ trợ cải thiện tình trạng mệt mỏi, căng thẳng; Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng

- Đối tượng sử dụng: Người lớn từ 19 tuổi trở lên, cần bổ sung vitamin và khoáng chất

- Hướng dẫn sử dụng: Uống một viên nén mỗi ngày. Uống vào buổi sáng với một ly nước, thích hợp nhất là trong bữa sáng

- Xuất xứ: Ba Lan

- Nhà sản xuất: Opella Healthcare Poland Sp. z o. o

- Công ty nhập khẩu và chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam

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