Thuốc giảm cân và “khoảng trống” chất lượng sống

Các thuốc giảm cân đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trên thế giới.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy ngoài tác dụng giảm cân, phần lớn các thuốc này không mang lại sự cải thiện đáng kể về chất lượng cuộc sống sau 1 năm sử dụng.

Nghiên cứu phân tích 262 thử nghiệm lâm sàng với khoảng 100.000 người tham gia, đánh giá 19 loại thuốc giảm cân.

Nhóm nghiên cứu đánh giá chất lượng cuộc sống của người tham gia thông qua các bộ câu hỏi chuẩn hóa. Sau đó, các nhà nghiên cứu tiến hành so sánh sự thay đổi của các chỉ số này giữa nhóm sử dụng thuốc giảm cân và nhóm chỉ áp dụng các biện pháp thay đổi lối sống.

Kết quả cho thấy so với nhóm chỉ thay đổi lối sống, nhóm sử dụng thuốc giảm cân không có sự cải thiện đáng kể về chất lượng cuộc sống theo đánh giá lâm sàng. Mức giảm cân lớn hơn thường đi kèm với tỷ lệ gặp tác dụng phụ và ngừng điều trị cao hơn.

Theo nhóm nghiên cứu, đa số hoạt chất không cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống và chỉ một số ít cho thấy lợi ích đối với sức khỏe tim mạch.

Trong nghiên cứu, hoạt chất tirzepatide có trong một số thuốc giảm cân được ghi nhận cho hiệu quả giảm cân cao nhất. Trong khi đó, hoạt chất semaglutide có bằng chứng mạnh nhất về khả năng giảm nguy cơ tử vong và các biến cố tim mạch nghiêm trọng.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng ghi nhận cả hai hoạt chất này đều có liên quan đến tình trạng giảm khối cơ nạc, yếu tố đã được chứng minh có liên quan đến nguy cơ té ngã, gãy xương và tử vong sớm cao hơn.

Các tác giả lưu ý phần lớn các thử nghiệm có thời gian theo dõi ngắn, do đó cần thêm các nghiên cứu dài hạn để đánh giá đầy đủ hiệu quả và độ an toàn của các loại thuốc mới.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh chất lượng cuộc sống là khái niệm đa chiều, không thể chỉ đánh giá thông qua cân nặng. Hiệu quả điều trị thừa cân cần được xem xét trên nhiều khía cạnh, bao gồm sức khỏe tổng thể, chức năng cơ thể và chất lượng cuộc sống.

Mặc dù không tham gia nghiên cứu, ông José M. Ordovás thuộc Đại học Tufts (Mỹ) cho rằng kết quả nghiên cứu này không nằm ngoài những gì đã được ghi nhận trước đó.

Ông thừa nhận một số loại thuốc có thể giúp giảm cân đáng kể, nhưng giảm cân không đồng nghĩa với việc cải thiện mọi khía cạnh của sức khỏe.

Theo ông, cân nặng chỉ phản ánh một phần của vấn đề, hiệu quả điều trị thừa cân không nên chỉ được đánh giá bằng số kg giảm được mà cần xem xét cả tình trạng sức khỏe, khả năng vận động và chất lượng cuộc sống./.

Lợi ích và rủi ro tiềm tàng của các loại thuốc giảm cân thế hệ mới Dù giúp giảm cân đáng kể, các loại thuốc giảm cân như Semaglutide, Tirzepatide và Mazdutide vẫn tiềm ẩn nguy cơ như rối loạn tiêu hóa, hạ đường huyết, biến chứng tim mạch nếu sử dụng không đúng.