Artemis II và dấu mốc chưa ai từng chạm tới trong không gian

Phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II đã trở lại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (bang Florida, Mỹ) ngày 8/7, ba tháng sau chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng mang tính lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên con người quay trở lại khu vực Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ.

Trong chuyến bay này, phi hành đoàn của Artemis II - gồm 3 phi hành gia NASA là Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và phi hành gia Canada Jeremy Hansen - đã lập kỷ lục mới về khoảng cách con người từng bay vào không gian, khi di chuyển tới 406.771 km - xa hơn bất kỳ sứ mệnh có người lái nào trong lịch sử.

Đây cũng là sứ mệnh đầu tiên trong chương trình Artemis đưa con người bay quanh Mặt Trăng kể từ sau kỷ nguyên Apollo, đồng thời đưa Christina Koch trở thành người phụ nữ đầu tiên bay tới Mặt Trăng.

Theo Chỉ huy sứ mệnh Reid Wiseman, sức lan tỏa của Artemis II vẫn rất lớn ngay cả sau khi sứ mệnh kết thúc. Ông kể rằng trong một chuyến bay thương mại tại Pháp cách đây khoảng 1 tuần, một hành khách đã đưa cho ông tấm thẻ lên máy bay với dòng nhắn: “Cảm ơn vì đã nhắc chúng ta về niềm vui và hy vọng trong vũ trụ”.

Với ông Wiseman, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sức truyền cảm hứng mà Artemis II mang lại cho công chúng toàn cầu.

Nhà du hành của NASA thực hiện sứ mệnh Artemis II Reid Wiseman quan sát từ cửa sổ của tàu vũ trụ Orion, ngày 6/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Không chỉ khép lại một cột mốc lịch sử, Artemis II còn mở đường cho các bước đi tiếp theo trong tham vọng đưa con người trở lại Mặt Trăng của Mỹ. Phi hành đoàn cho biết họ đang rất háo hức chờ đợi sứ mệnh Artemis III, dự kiến diễn ra vào năm sau, với 3 phi hành gia NASA và một phi hành gia Italy.

Theo kế hoạch hiện nay, Artemis III sẽ không đổ bộ Mặt Trăng mà thực hiện nhiệm vụ bay quanh Trái Đất và tập luyện kết nối với các tàu đổ bộ Mặt Trăng do hai công ty SpaceX và Blue Origin phát triển.

Sứ mệnh Artemis IV, dự kiến có thể diễn ra sớm nhất vào năm 2028, mới là chuyến bay hướng tới mục tiêu đưa hai phi hành gia đặt chân xuống bề mặt Mặt Trăng. Danh tính của hai nhà du hành này hiện vẫn chưa được công bố./.

Phi hành đoàn Artemis II thành công trong sứ mệnh lịch sử Artemis II là bước đệm quan trọng trong chương trình Artemis do Mỹ dẫn dắt, với mục tiêu thiết lập sự hiện diện bền vững của con người trên Mặt Trăng và chuẩn bị cho các sứ mệnh chinh phục Sao Hỏa.