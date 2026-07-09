Trung Quốc nâng mức độ ứng phó khẩn cấp đối với bão Bavi

Ngày 9/7, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo siêu bão Bavi đang tiến gần bờ biển phía Đông Bắc Đài Loan (Trung Quốc).

Theo đó, từ ngày 10/7, các khu vực miền Đông, miền Trung, miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc sẽ hứng chịu gió mạnh và mưa lớn trên diện rộng.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trước ảnh hưởng của bão Bavi, Cục Khí tượng Trung Quốc đã nâng cấp mức độ ứng phó khẩn cấp với các thảm họa khí tượng lớn, bao gồm bão, mưa dông và thời tiết đối lưu mạnh, lên cấp II trong thang 4 cấp.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo bão Bavi sẽ di chuyển về hướng Tây Bắc với tốc độ từ 15-20 km/giờ, dần tiến đến bờ biển phía Đông Bắc Đài Loan.

Dự kiến bão sẽ đổ bộ hoặc đi qua gần bờ biển phía Bắc Đài Loan vào ngày 11/7, sau đó tiến đến bờ biển phía Đông tỉnh Phúc Kiến đến phía Nam tỉnh Chiết Giang.

Đến tối 11/7, dự kiến bão sẽ đổ bộ dọc theo bờ biển giữa Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến và Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang. Sau khi đổ bộ, bão sẽ tiếp tục di chuyển về hướng Tây Bắc, cường độ giảm dần.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo trong 24 giờ kể từ 14h ngày 9/7, cường độ gió ở eo biển Bashi, eo biển Đài Loan, vùng biển phía Đông Đài Loan và phía Nam vùng biển Hoa Đông sẽ tăng dần lên cấp 6 đến 8.

Đặc biệt, một số vùng biển phía đông Đài Loan sẽ có gió mạnh cấp 9 đến 10, giật mạnh cấp 11 đến 12.

Các chuyên gia cảnh báo tất cả các khu vực liên quan cần chủ động và thực hiện một cách khoa học các biện pháp phòng chống bão.

Cùng ngày, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin do ảnh hưởng của bão Maysak, số người thiệt mạng trong đợt lũ lụt nghiêm trọng tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã tăng lên 39 người, trong khi 9 người vẫn mất tích.

Mưa lớn và lũ lụt đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở miền Nam và miền Trung Trung Quốc trong tuần này. Riêng vụ vỡ đập hồ chứa Liulan khiến 26 người thiệt mạng và 7 người mất tích.

Nước lũ hiện đã rút, song nhiều khu dân cư vẫn ngập trong bùn đất, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục sử dụng máy bay không người lái để chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cho những người còn mắc kẹt. Trong khi đó, một siêu bão được dự báo sẽ đổ bộ các tỉnh ven biển miền Đông Trung Quốc vào cuối tuần này./.

Dự báo ngày 11/7, siêu bão Bavi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc Dự báo chiều và đêm 11/7, bão Bavi sẽ đổ bộ vào khu vực phía Đông của tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) với cường độ mạnh khoảng cấp 13-14, sau đó đi sâu vào đất liền của tỉnh Phúc Kiến và suy yếu dần.