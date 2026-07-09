Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo sông Nhuệ

Chiều 9/7, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ sáu để xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về phát triển Thủ đô.

Trong số đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, bổ sung, nâng cấp hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT).

Phát biểu định hướng thảo luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá, dự án tu bổ hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT là dự án quan trọng nhằm giải quyết "điểm nghẽn" về môi trường của Thủ đô. Với tổng mức đầu tư lớn và tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét, thảo luận trên tinh thần khách quan, khoa học và trách nhiệm cao.

Tại hội nghị, theo tờ trình của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố, sông Nhuệ trên địa bàn Hà Nội có chiều dài khoảng 61,5 km, từ cống Liên Mạc đến địa phận xã Mỹ Đức, đi qua 19 xã, phường. Đây là trục cấp nước, tiêu thoát nước quan trọng, đồng thời kết nối nhiều tuyến giao thông lớn như đường Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 6 và đường Vành đai 4.

Tuy nhiên, hiện trạng cạn kiệt nguồn nước và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khiến sông Nhuệ không còn đáp ứng mục tiêu cấp nước tưới và chức năng của nguồn nước mặt. Các chỉ tiêu chất lượng nước như BOD5, COD và Coliform thường xuyên vượt quy chuẩn, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân khu vực.

Dự án được đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung; giảm ô nhiễm môi trường; bảo đảm chủ động tiêu nước, chống ngập khu vực phía Tây thành phố; nâng cao hiệu quả các công trình thủy lợi; đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị và kết nối giao thông.

Theo hồ sơ trình hội nghị, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 75.115 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 855 ha, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Dự án gồm bốn hợp phần: giải phóng mặt bằng; cải tạo, nạo vét, kè bờ tuyến sông dài khoảng 61,5km; xây dựng đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cống thu gom hai bên sông; đầu tư xây dựng 13 nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 đến hết năm 2028 sẽ thực hiện đoạn từ Liên Mạc đến đường Vành đai 4, dài khoảng 30,5km; giai đoạn 2 từ năm 2029 đến năm 2030 triển khai đoạn còn lại từ đường Vành đai 4 đến hết địa phận Hà Nội, dài khoảng 31km.

Trước khi Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét, dự án đã được Hội đồng thẩm định thành phố thẩm định tại Thông báo số 28/TB-HĐTĐ ngày 3/7/2026. Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố đã trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét tại Tờ trình số 580-TTr/ĐU ngày 4/7/2026 và được thống nhất tại Thông báo số 549-TB/TU ngày 7/7/2026, trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định chủ trương.

Theo Nghị quyết được thông qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đủ căn cứ pháp lý và điều kiện triển khai dự án theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng giao Đảng ủy Hội đồng Nhân dân thành phố chỉ đạo Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức thẩm tra chặt chẽ trước khi trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

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