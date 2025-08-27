Hà Nội mưa to làm mực nước sông Nhuệ, sông Đáy lên mức báo động 1

Sáng 27/8, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã phát cảnh báo báo động lũ cấp 1 trên sông Nhuệ và sông Đáy.

Cụ thể, căn cứ vào mực nước sông Nhuệ tại Đồng Quan hồi 2 giờ 40 ngày 27/8/2025 là 4,02m (mực nước báo động 1 là 4,00m), Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã phát báo động 1 trên sông Nhuệ tại địa phận các phường, xã Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các phường, xã: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa, các đơn vị ở địa phận trên và các ngành, các cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh báo động 1.

Căn cứ vào mực nước sông Đáy tại Ba Thá hồi 02 giờ 30 ngày 27/8/2025 là 5,56 m (mực nước báo động 1 là 5,50m), Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã phát báo động 1 trên sông Đáy tại địa phận các xã: Hát Môn, Quốc Oai, Hưng Đạo, Chương Mỹ, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn, Đan Phượng, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Yên Nghĩa, Bình Minh, Thanh Oai, Dân Hòa, Ứng Thiên, Vân Đình, Hòa Xá.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã: Hát Môn, Quốc Oai, Hưng Đạo, Chương Mỹ, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn, Đan Phượng, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Yên Nghĩa, Bình Minh, Thanh Oai, Dân Hòa, Ứng Thiên, Vân Đình, Hòa Xá, các đơn vị ở địa phận trên và các ngành, các cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh báo động 1./.

