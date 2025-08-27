Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ cấp 2 đến cấp 3 ở các sông Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 22 giờ ngày 26/8 đến 9 giờ ngày 27/8, lũ sông Thao, lũ hạ lưu sông Mã tiếp lên nhanh ở trên mức báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao, hạ lưu sông Mã xuống mức báo động 2 - báo động 3.

Cảnh báo từ nay đến ngày 27/8, lũ trên các sông nhỏ, lũ trên sông Hoàng Long tiếp tục lên mức báo động 3; thượng lưu sông Cả tiếp tục xuống ở mức báo động 1 - báo động 2; lũ trên sông Lục Nam lên trên báo động 2; lũ hạ lưu sông Cả lên trên mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2 - 3.

"Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa", Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Văn Đại lưu ý.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- hội./.

Báo động lũ trên sông Lục Nam, sông Hoàng Long và hệ thống sông Mã Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh về triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, ứng phó với mưa lũ sau bão.