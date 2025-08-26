Tìm thấy thi thể bé 3 tuổi bị mất tích trên sông Cẩm Lệ

Ngày 26/8, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng và người dân đã tìm thấy thi thể cháu T.A.N tại sông Cẩm Lệ, đoạn gần chân cầu Nguyễn Tri Phương (phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), cách nơi cháu mất tích khoảng 10km.

Khoảng 17 giờ 40 cùng ngày, thi thể cháu bé đã được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã thông tin, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25/8, cháu T.A.N (3 tuổi, trú tại xã Hòa Tiến (cũ), thành phố Đà Nẵng) đi cùng bà ngoại ra vườn nhà gần sông Yên (xã Hòa Vang) để chơi, sau đó cháu bất ngờ mất tích. Gia đình đã trình báo sự việc đến Công an xã Hòa Vang.

Theo thông tin gia đình cung cấp, lực lượng chức năng dự đoán khả năng cháu bé bị rơi xuống sông nên ngay trong đêm 25/8, lực lượng Công an, dân quân tự vệ và người dân đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm cháu bé ở trên sông và khu vực lân cận./.

