Ninh Bình: 3 trẻ rủ nhau tắm biển, một bé tử vong, một bé mất tích

Chiều 23/8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 1 cháu nhỏ không qua khỏi, 1 cháu đang mất tích trên biển.

Theo đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, 3 cháu gồm Nguyễn Duy Kh. (sinh năm 2014), Nguyễn Kh. (sinh năm 2016) và Nguyễn Phát T. (sinh năm 2016) đều trú tại tổ dân phố Quang Trung, xã Hải Tiến đi xe đạp ra khu vực đê biển thuộc tổ dân phố Bắc Sơn để tắm.

Trong lúc tắm biển, khi thấy Nguyễn Kh. và Nguyễn Phát T. có dấu hiệu bị đuối nước, sóng biển kéo ra xa, cháu Nguyễn Duy Kh. đã chạy lên bờ kêu cứu.

Khi người dân sinh sống gần đó chạy ra ứng cứu thì sóng biển đã bắt đầu lớn dần, mọi người chỉ kịp vớt được cháu Nguyễn Phát T. lên bờ, nhưng cháu đã tử vong, còn cháu Nguyễn Kh. thì mất tích.

Thi thể cháu Nguyễn Phát T. đã được bàn giao cho gia đình. Chính quyền địa phương đang phối hợp cùng Bộ đội biên phòng tìm kiếm cháu Nguyễn Kh. đang mất tích.

Trước đó, ngày 29/7, tại bờ biển xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình cũng xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 2 em nhỏ P.Q.V (sinh năm 2014) và P.K.P (sinh năm 2016) tử vong.

Nguyên nhân được xác định là do 2 em theo người lớn ra khu vực ven biển để đánh cá, trong lúc các em vui đùa tại đây đã xảy ra tai nạn.

Từ đầu Hè đến nay, tại Ninh Bình đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm liên quan đến trẻ em, nguyên nhân chủ yếu là do thời gian nghỉ hè, cha mẹ đi làm, các cháu tự ý ra sông, biển tắm, do kỹ năng bơi lội còn hạn chế nên đã xảy ra tai nạn.

Trước thềm năm học mới, phụ huynh cần tăng cường quản lý con em, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục để các em không đi tắm ở những khu vực nguy hiểm, cần trang bị kiến thức, kỹ thuật bơi và kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước.../.

