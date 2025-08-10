Quảng Trị: Khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên sông, biển

Trưa 10/8, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang triển khai lực lượng phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên sông, biển.

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ sáng 10/8, anh Lê Quang Diển, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn Thuận Đầu, xã Mỹ Thủy khi đang đánh cá tại khu vực cách bờ ở khu vực Cảng Mỹ Thủy, thôn Mỹ Thủy khoảng 4 hải lý, phát hiện 1 con thuyền trôi dạt.

Tại đây, qua kiểm tra, anh Diển biết được đó là thuyền đánh cá của anh M.V.L. (sinh năm 1977), trú tại thôn Đông Tân, xã Mỹ Thủy đi đánh cá vào lúc 2 giờ sáng cùng ngày. Tuy nhiên, trên thuyền lúc này không có người.

Sau khi nhận được thông tin, Đồn biên phòng Hải An đã tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Mỹ Thủy phối hợp các lực lượng khác trên địa bàn và khu vực lân cận triển khai lực lượng cùng các Tổ an ninh, Tổ tự quản tàu thuyền tìm kiếm anh M.V.L trên biển.

Cũng theo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo hiện đang tích cực phối hợp các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm 1 nam thanh niên bị đuối nước trên sông Sê Pôn.

Các lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm nam thanh niên đuối nước trên sông Sê Pôn. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 9/8, đơn vị nhận được tin báo về việc anh V.T.K (sinh năm 2004), trú bản 2, xã Lìa, bị đuối nước tại khu vực sông Sê Pôn đoạn qua khóm Duy Tân, xã Lao Bảo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã huy động 15 cán bộ, chiến sỹ cùng 2 canô phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Trị tổ chức tìm kiếm.

Các lực lượng chức năng đã huy động thêm lực lượng, sử dụng các con đò của người dân và áp dụng biện pháp rà lưới, kéo dây kẽm gai dưới lòng sông để tăng khả năng tiếp cận vị trí nạn nhân.

Đến 11 giờ 30 phút, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Các lực lượng chức năng đang triển khai thủ tục để bàn giao nạn nhân cho người nhà đưa về mai táng theo phong tục của địa phương./.

