Hà Nội: Mưa lớn gây ngập cục bộ, giao thông khó khăn

Chiều 9/7, nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội xuất hiện mưa lớn kéo dài, khiến một số tuyến đường và khu vực trũng thấp xảy ra ngập cục bộ. Lưu lượng phương tiện tăng cao trong khung giờ cao điểm kết hợp với mưa lớn đã làm giao thông ùn ứ tại nhiều nút giao, người dân di chuyển vất vả.

Theo ghi nhận, tại một số tuyến phố và khu vực trũng thấp, nước mưa thoát chậm khiến nhiều đoạn đường bị ngập, các phương tiện phải di chuyển với tốc độ chậm.

Không ít xe máy bị chết máy khi đi qua vùng ngập, trong khi ôtô phải chờ đến 5 lượt đèn tín hiệu giao thông mới có thể vượt qua các nút giao, ngã 3, ngã 4.

Di chuyển trên đường Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội), anh Nguyễn Cao Hải Danh chia sẻ, mưa cường độ lớn lên các cống thoát nước ven đường chưa kịp tiêu thoát, nên gây ra tình trạng úng ngập cục bộ trên các tuyến đường như Mỹ Đình, Thiên Hiền... các phương tiện di chuyển qua khu vực này gặp khó khăn.

Tương tự, cũng theo ghi nhận mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ trên một số điểm trên các tuyến phố Bà Triệu, Quang Trung...

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị chức năng đã tăng cường phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn, hạn chế ùn tắc kéo dài.

Ngập úng cục bộ trên phố Minh Khai. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Đồng thời, công nhân các xí nghiệp thoát nước (Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội) cũng đang khẩn trương huy động người và phương tiện ứng trực tại các điểm có nguy cơ úng ngập để tiêu thoát nước kịp thời, tạo thuận lợi cho các phương tiện di chuyển.

Theo các chuyên gia, những trận mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn tiếp tục đặt ra thách thức đối với công tác thoát nước của Thủ đô. Dù thành phố đã hoàn thành và đưa vào khai thác nhiều công trình chống úng, đồng thời triển khai thêm các dự án cải tạo hệ thống thoát nước, song tại một số khu vực có địa hình thấp hoặc mật độ xây dựng cao vẫn xảy ra ngập cục bộ khi lượng mưa vượt khả năng tiêu thoát của hệ thống.

Do đó, người dân nên theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo thời tiết, lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế đi qua các điểm ngập sâu và tuyệt đối không cố điều khiển phương tiện qua khu vực nước dâng cao để bảo đảm an toàn cho người và tài sản nhất là trong mùa mưa bão./.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét và mưa đá tại khu vực Hà Nội chiều 9/7 Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo Hà Nội có mưa dông kèm lốc sét, mưa đá trong chiều 9/7; trong khi đó, nắng nóng tại Trung Bộ dự kiến tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.