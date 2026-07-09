Thái Nguyên khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong ngày 9/7 đã gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất tại nhiều địa phương, làm 1 người mất tích, nhiều nhà dân và diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng.

Các cấp chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, trong ngày 9/7, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Bình Thành 183 mm, Phú Đình 181 mm, Minh Tiến 170 mm,… gây ngập úng, sạt lở và thiệt hại về người, tài sản.

Báo cáo nhanh đến 17 giờ ngày 9/7 cho biết, toàn tỉnh có 1 trường hợp mất tích là cháu HHK (sinh năm 2014), trú tại xóm Đồng Phú, xã Phú Đình.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Ngoài thiệt hại về người, mưa lớn còn làm 9 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở taluy dương; 105 ha lúa và mạ bị ngập cục bộ; 2 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, tràn bờ; khoảng 200 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Một số tuyến quốc lộ và đường giao thông liên thôn xảy ra sạt lở taluy âm, taluy dương, gây khó khăn cho việc đi lại. Tổng thiệt hại sơ bộ ước khoảng 1,2 tỷ đồng.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công điện yêu cầu các địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó.

Hiện nay, các địa phương đang tập trung kiểm tra, thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, khơi thông giao thông tại các điểm sạt lở, ngập úng; đồng thời duy trì trực ban 24/24 giờ, cập nhật diễn biến thời tiết và kịp thời phát đi các bản tin cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra./.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên Từ 21 giờ 30 ngày 21/6 đến 2 giờ 30 ngày 22/6, Phú Thọ và Thái Nguyên có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Thái Nguyên từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; Phú Thọ từ 5-20mm, có nơi trên 30mm.

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