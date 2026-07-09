Hà Nội kịp thời tiêu thoát nước tại các điểm ngập úng cục bộ do mưa lớn

Tối 9/7, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Thoát nước Hà Nội cho biết hiện trên địa bàn thành phố đang xuất hiện mưa trên diện rộng, nguyên nhân do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với cơn bão BAVI, kết hợp với hội tụ gió.

Mưa dông xảy ra với lượng mưa đo được đến thời điểm 18 giờ 30 tại một số phường trên địa bàn thành phố cụ thể như sau: Yên Sở 84,4 mm; Việt Hưng 73,6 mm; Hoàng Mai 63,7 mm; Hai Bà Trưng 52,8 mm; Thanh Liệt 46,5 mm; Tây Hồ 39 mm...

Đến 19 giờ 30, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa nhỏ, các lực lượng, phương tiện của công ty vẫn tiếp tục ứng trực vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh đảm bảo khơi thông dòng chảy.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Thoát nước Hà Nội cũng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng lực lượng và phương tiện ứng trực tại các điểm có nguy cơ úng ngập để tiêu thoát nước kịp thời.

Không ít xe máy bị chết máy khi đi qua vùng ngập. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Trước đó, chiều cùng ngày, vào giờ tan tầm nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội xuất hiện mưa lớn kéo dài, khiến một số tuyến đường và khu vực trũng thấp xảy ra ngập cục bộ.

Cụ thể một số điểm trên các tuyến đường, khu vực bị ngập như: Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung-Trần Quốc Toản, ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Vương Thừa Vũ, Lê Trọng Tấn, ngã năm Bà Triệu, Phạm Ngọc Thạch, Phố Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97), Đường Thiên Đức (đoạn gầm chui đường sắt). Đến thời điểm 18 giờ 30, các điểm úng ngập trên đã rút hết nước, giao thông đi lại bình thường.

Để tiêu thoát nước kịp thời tại các điểm ngập úng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập. Đồng thời, công ty vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối trên hệ thống: Trạm bơm Yên Sở (vận hành 9/20 bơm tại thời điểm 18 giờ 30), Trạm bơm Cổ Nhuế (vận hành 2/4 bơm), Trạm bơm Đồng Bông 1 (vận hành 3/3 bơm) nhằm hạ mực nước trên hệ thống thoát nước. Các cửa phai vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.

Đáng chú ý, ngay khi có mưa, công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối Trạm bơm Yên Sở, Trạm bơm Cổ Nhuế, Trạm bơm Đồng Bông 1, Trạm Bơm Mậu Lương, Trạm Bơm Đa Sỹ, Trạm bơm Kim Liên, Trạm bơm Nguyễn Hoàng Tôn, Trạm bơm Nguyễn Khuyến, Trạm bơm Đông Trù, Trạm bơm Đồng Bông 1 (cũ) để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định./.

Hà Nội: Mưa lớn gây ngập cục bộ, giao thông khó khăn Tại một số tuyến phố và khu vực trũng thấp tại Hà Nội, nước mưa thoát chậm khiến nhiều đoạn đường bị ngập, các phương tiện phải di chuyển với tốc độ chậm.

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