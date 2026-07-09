Nắng nóng có thể khiến kinh tế Pháp thiệt hại hơn 200 tỷ euro

Theo báo La Tribune ngày 9/7, các đợt nắng nóng ngày càng dày đặc không chỉ đe dọa sức khỏe người dân mà còn có nguy cơ gây thiệt hại lớn đối với nền kinh tế Pháp nếu nước này không đẩy nhanh các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Báo cáo mới của Allianz Trade cho thấy từ nay đến năm 2030, các đợt nắng nóng có thể khiến kinh tế Pháp thiệt hại khoảng 206 tỷ euro, tương đương gần 7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Đây là một trong những mức thiệt hại lớn nhất thế giới, chỉ sau Nhật Bản và cao hơn Italy.

Pháp đang trải qua mùa Hè đặc biệt khắc nghiệt khi chỉ trong chưa đầy hai tháng đã ghi nhận 3 đợt nắng nóng cực đoan.

Theo một nghiên cứu của Đại học Mannheim (Đức), riêng các đợt nắng nóng trong năm 2025 đã khiến nền kinh tế Pháp thiệt hại hơn 10 tỷ euro.

Nguyên nhân chủ yếu là nhiệt độ cao làm suy giảm năng suất lao động. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), hiệu quả làm việc bắt đầu giảm khi nhiệt độ môi trường vượt ngưỡng 24-26 độ C. Khi nhiệt độ lên tới khoảng 33 độ C, năng suất có thể giảm tới 50%, ngay cả với những công việc không đòi hỏi nhiều sức lực.

France Stratégie - cơ quan tư vấn chiến lược của Chính phủ Pháp, ước tính từ 1,5-9,7 triệu lao động tại nước này thường xuyên phải làm việc trong điều kiện nắng nóng, chủ yếu trong các lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp và công nghiệp chế biến.

Không chỉ ảnh hưởng đến người lao động, nắng nóng còn làm giảm năng suất cây trồng và vật nuôi. Trong các đợt nắng nóng nghiêm trọng, năng suất lúa mì có thể giảm khoảng 10%, ngô giảm khoảng 9%.

Báo cáo thường niên của Hội đồng cấp cao về khí hậu (HCC) cũng cho biết sản lượng thức ăn chăn nuôi và nho của Pháp trong năm 2025 lần lượt thấp hơn 9% và 13% so với mức trung bình do tác động của thời tiết cực đoan. Đối với ngành chăn nuôi bò sữa, chỉ cần nhiệt độ ẩm vượt 26 độ C trong nhiều giờ cũng có thể làm sản lượng sữa giảm khoảng 10% sau vài ngày.

Bên cạnh đó, tình trạng nắng nóng kéo dài còn ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe của người lao động, từ đó làm giảm khả năng tập trung và hiệu quả làm việc.

Theo Allianz Trade, hơn 4 triệu căn nhà tại Pháp hiện chưa đáp ứng yêu cầu cách nhiệt, khiến người dân phải sống trong điều kiện oi bức mỗi khi xảy ra nắng nóng.

Giới chuyên gia cho rằng Pháp cần đẩy mạnh cải tạo các công trình hiện có, tăng cường cách nhiệt, che nắng và sử dụng vật liệu phản xạ nhiệt nhằm thích ứng với khí hậu nóng lên. Trong khi đó, việc mở rộng sử dụng điều hòa nhiệt độ không được xem là giải pháp lâu dài vì lượng nhiệt thải ra từ các thiết bị này có thể làm nhiệt độ ngoài trời tại khu vực đô thị tăng thêm từ 1-3 độ C.

Mặc dù Pháp đã ban hành Chiến lược năng lượng - khí hậu và Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn mới từ năm 2025, HCC cho rằng các chương trình này vẫn chưa được bảo đảm nguồn lực tài chính tương xứng.

Cơ quan này kêu gọi Chính phủ Pháp đẩy nhanh và mở rộng quy mô các biện pháp thích ứng trước nguy cơ những đợt nắng nóng ngày càng xuất hiện thường xuyên và dữ dội hơn./.

Nước Pháp bước vào đợt nắng nóng cực đoan mới Nước Pháp lại bước vào một đợt nắng nóng cực đoan mới, với nền nhiệt có nơi lên tới 40 độ C, thậm chí 42 độ C ở khu vực Tây Nam sau khi vừa trải qua đợt nắng nóng lịch sử hồi cuối tháng Sáu.