Nhật Bản bắt giữ nam sinh 18 tuổi đánh cắp dữ liệu hơn 7 triệu người

Ngày 9/7, cảnh sát Nhật Bản cho biết đã bắt giữ một nam thanh niên 18 tuổi cư trú tại Tokyo với cáo buộc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện các cuộc tấn công mạng và đánh cắp thông tin cá nhân của hơn 7 triệu thành viên thuộc chuỗi càphê internet lớn nước này.

Đối tượng là học sinh trung học tại thời điểm phạm tội, được cho là đã cấu kết với những đối tượng khác để xâm nhập trái phép vào hệ thống máy chủ của Kaikatsu Frontier Inc., công ty vận hành chuỗi càphê Internet lớn hàng đầu Nhật Bản.

Từ ngày 18-20/1/2025, nhóm này đã thực hiện tổng cộng 183 lượt truy cập trái phép, vượt qua các hàng rào bảo mật để trích xuất thành công dữ liệu cá nhân của khoảng 7,24 triệu người dùng. Vụ tấn công cũng khiến ứng dụng di động của chuỗi càphê internet bị tê liệt và phải tạm dừng hoạt động trong nhiều ngày để khắc phục.

Sau đó, nhóm tấn công đã phân chia nhiệm vụ, chia sẻ và phát tán dữ liệu khách hàng thông qua mạng xã hội. Hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ vai trò của một thành viên trong nhóm mới chỉ là học sinh lớp 6.

Tháng 12 năm ngoái, cảnh sát Nhật Bản cũng bắt giữ một nam sinh 18 tuổi tại Osaka với cáo buộc dùng AI lập trình và phát triển phần mềm độc hại để thực hiện các cuộc tấn công mạng.

Tháng 5 vừa qua, một thanh niên 19 tuổi tại Tokyo bị chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát với cáo buộc cản trở hoạt động kinh doanh của chuỗi càphê internet./.

Tin tặc tấn công hệ thống y tế Đức, đánh cắp dữ liệu hàng chục nghìn bệnh nhân Toàn bộ thông tin bị rò rỉ đều liên quan đến các bệnh nhân khám chữa bệnh theo diện bảo hiểm tư nhân hoặc tự chi trả viện phí.