Liên hợp quốc huy động hơn 100 tỷ USD cho dự án phổ cập Internet toàn cầu

Liên hợp quốc ngày 8/7 công bố tổng số tiền cam kết tài trợ cho nỗ lực thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số toàn cầu đã vượt mốc 100 tỷ USD chỉ trong 5 năm.

Đây được đánh giá là một "thành tựu mang tính bước ngoặt" trong nỗ lực phổ cập kết nối mạng Internet thiết yếu trên toàn thế giới.Chiến dịch này do Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) - cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc - dẫn dắt.

Dữ liệu của ITU cho thấy trong năm 2025, toàn thế giới vẫn còn khoảng 2,2 tỷ người chưa từng được tiếp cận Internet. Để giải quyết thực trạng này, cơ quan này vào năm 2021 đã thành lập Liên minh Kỹ thuật số Partner2Connect nhằm tận dụng mô hình hợp tác công - tư để đẩy mạnh quá trình số hóa tại các cộng đồng khó tiếp cận nhất trên thế giới.

Vào thời điểm ra mắt, ITU đặt mục tiêu huy động 100 tỷ USD tài trợ trước cuối năm nay.

Tuy nhiên, tính đến nay, dự án đã chính thức vượt chỉ tiêu với tổng số tiền cam kết lên tới 121 tỷ USD.

Tổng thư ký ITU Doreen Bogdan-Martin cho biết trong 5 năm qua, sáng kiến này đã tiếp nhận hơn 1.000 cam kết từ chính phủ, công ty, tổ chức quốc tế và ngân hàng phát triển của 149 quốc gia.

Các dự án hiện đang được triển khai tại hơn 190 nước, tập trung vào nhiều lĩnh vực từ mở rộng hạ tầng kỹ thuật số cho đến đào tạo kỹ năng công nghệ.

Bất chấp kết quả huy động vốn đầy ấn tượng, ITU lưu ý đây mới chỉ là bước khởi đầu. Cơ quan này ước tính thế giới có thể cần tới 2.800 tỷ USD để đạt được mục tiêu kết nối Internet toàn cầu, ổn định và hiệu quả vào năm 2030.

Cũng trong tuần này, nhiều cam kết mới đã được công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về xã hội thông tin (WSIS) thường niên của ITU tại Geneva. Điển hình, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cam kết triển khai dự án "Đường cao tốc kỹ thuật số châu Á - Thái Bình Dương."

Thông qua sáng kiến này, ADB dự kiến huy động 20 tỷ USD vốn đầu tư công - tư từ nay đến năm 2035 để cải thiện kết nối kỹ thuật số cho khoảng 650 triệu người trong khu vực.

Trong lĩnh vực công nghệ, tập đoàn Microsoft cam kết sử dụng hạ tầng kết nối vệ tinh để cung cấp Internet cho hơn 450 trung tâm cộng đồng ở các vùng nông thôn và khu vực chưa được phục vụ đầy đủ tại Kenya.

Ngoài ra, nhiều tập đoàn lớn khác như Boston Consulting Group, SoftBank Corp và ZTE Corporation cũng đã đưa ra các cam kết tài trợ./.

100% thôn, làng ở Quảng Ngãi có sóng điện thoại và Internet Theo thống kê, 100% cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã tại Quảng Ngãi đã được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; 100% thôn, làng có sóng điện thoại và Internet.

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