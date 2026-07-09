Đời sống

Xả súng hàng loạt tại Nam Phi khiến 7 người thiệt mạng

Vụ xả súng đầu tiên xảy ra khi một nhóm nghi phạm có vũ trang nổ súng vào 5 người đàn ông đang đứng trước cửa một cửa hàng tạp hóa; còn trong vụ thứ 2 các tay súng bắn xối xả vào một nhóm người.

Hồng Minh
Cảnh sát phong tỏa hiện trường một vụ xả súng ở Nam Phi. (Ảnh minh họa. THX/TTXVN)
Cảnh sát phong tỏa hiện trường một vụ xả súng ở Nam Phi. (Ảnh minh họa. THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, cảnh sát Nam Phi ngày 9/7 cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong 2 vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại thành phố Cape Town vào tối trước đó.

Cơ quan cảnh sát tỉnh Western Cape cho biết các vụ tấn công xảy ra tại khu vực Mitchells Plain và Philippi East thuộc vùng Cape Flats - nơi lâu nay thường hay xảy ra các vụ bạo lực băng nhóm tại Cape Town.

Vụ xả súng đầu tiên xảy ra vào khoảng 20h10 ngày 8/7 theo giờ địa phương tại Mitchells Plain khi một nhóm nghi phạm có vũ trang đã tiếp cận và bất ngờ nổ súng vào 5 người đàn ông đang đứng trước cửa một cửa hàng tạp hóa địa phương.

Vụ tấn công khiến 3 nạn nhân (18, 19 và 51 tuổi) tử vong tại chỗ; 2 người khác (17 và 22 tuổi) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Khoảng 20 phút sau đó, một vụ xả súng khác xảy ra tại một ngôi nhà ở khu Marcus Garvey, thuộc Philippi East. Các tay súng bắn xối xả vào một nhóm người khiến 4 nạn nhân (từ 17-20 tuổi) tử vong và 3 người bị thương.

Lực lượng chức năng tỉnh Western Cape đang khẩn trương điều tra nhưng chưa xác định được động cơ của cả 2 vụ việc. Cảnh sát đã tăng cường tuần tra và siết chặt an ninh để ngăn nguy cơ bạo lực leo thang.

Nam Phi hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm giết người cao nhất thế giới và liên tục đối mặt với làn sóng bạo lực súng đạn.

Theo số liệu thống kê tội phạm quốc gia, trung bình mỗi ngày tại nước này có hơn 70 người bị sát hại.

Riêng thành phố Cape Town, đặc biệt là khu vực vùng ven Cape Flats, từ lâu đã trở thành "điểm nóng" về bạo lực băng nhóm, tranh giành địa bàn ma túy và buôn bán vũ khí, bất chấp các nỗ lực truy quét gắt gao của quân đội và cảnh sát./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xả súng #Tội phạm #Nam Phi Nam Phi
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