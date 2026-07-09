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Nga ngăn chặn âm mưu tấn công phá hoại nhằm vào quân đội

Ngày 9/7, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã triệt phá một âm mưu tấn công phá hoại chưa có tiền lệ nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và binh lính Nga.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nga ngăn chặn âm mưu tấn công phá hoại nhằm vào quân đội

Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh NATO: Châu Âu thúc đẩy tự chủ quốc phòng

Thái Lan phá đường dây giả giấy khai sinh cho trẻ ngoại quốc

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Ngăn chặn âm mưu khủng bố #An ninh quốc gia Nga #Tấn công Ukraine #Hội nghị NATO và tự chủ quốc phòng #Chuyển động quốc tế hàng ngày

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