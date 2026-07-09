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Tuyến đường sắt chiến lược của Iran bị tập kích dữ dội

Căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng khi một cuộc tập kích của Mỹ đã đánh trúng tuyến đường sắt Tehran – Mashhad, làm gián đoạn hoạt động vận tải hành khách.

Viết Thành
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Tuyến đường sắt chiến lược của Iran bị tập kích dữ dội
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Tuyến đường sắt chiến lược của Iran bị tập kích dữ dội.

Syria hoan nghênh động thái của Mỹ về danh sách đen.

Mỹ đồng ý bán tên lửa hành trình Tomahawk cho Đức.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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