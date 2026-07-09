Tuyến đường sắt chiến lược của Iran bị tập kích gây gián đoạn hoạt động vận tải

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng khi truyền thông nhà nước Iran cho biết một cuộc tập kích của Mỹ đã đánh trúng tuyến đường sắt Tehran-Mashhad, làm gián đoạn hoạt động vận tải hành khách, trong khi nhiều vụ nổ cũng được ghi nhận tại tỉnh Bushehr và thành phố cảng Bandar Abbas.

Theo Đài Phát thanh-Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB), một đoạn cầu trên tuyến đường sắt nối thủ đô Tehran với thành phố Mashhad đã bị trúng đạn trong cuộc không kích rạng sáng 9/7, buộc ngành đường sắt phải tạm dừng khai thác các chuyến tàu khách trên tuyến này. Các đội kỹ thuật đang khẩn trương sửa chữa hư hỏng, đồng thời bố trí phương tiện đường bộ để đưa hành khách tiếp tục hành trình đến Mashhad.

IRIB cho biết nhiều hành khách mắc kẹt tại các ga tàu đã lên tiếng phản đối cuộc tấn công.

Tuyến đường sắt trên còn là hành lang vận tải chiến lược kết nối Iran với Turkmenistan, Kazakhstan, Nga và Trung Quốc, có vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu qua đường biển gặp nhiều khó khăn thời gian qua.

Đáng chú ý, việc gián đoạn giao thông diễn ra đúng thời điểm hàng triệu người đang đổ về Mashhad để tham dự lễ tiễn đưa cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei trước khi ông được an táng tại thành phố linh thiêng này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc Mỹ cố tình nhắm vào tuyến đường sắt nhằm làm gián đoạn các hoạt động tang lễ và gây sức ép tâm lý đối với Iran.

Cùng thời điểm, hãng tin Fars cho biết cầu đường sắt Aq Tekeh Khan tại tỉnh Golestan ở miền Bắc Iran cũng bị tấn công, nhưng công tác khắc phục dự kiến sẽ được hoàn tất trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, ở miền Nam Iran, nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại tỉnh Bushehr, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này.

Truyền thông Iran xác nhận một đầu đạn của Mỹ đã rơi xuống khu vực vành đai bảo vệ xung quanh nhà máy điện hạt nhân. Ngoài ra, nhiều vụ nổ khác cũng xảy ra tại thành phố cảng Bandar Abbas.

Trong các diễn biến liên quan, Jordan thông báo đã đánh chặn 8 tên lửa được cho là phóng từ Iran bay qua không phận nước này, không ghi nhận thương vong hay thiệt hại.

Cùng ngày, một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào doanh trại của một nhóm đối lập người Kurd Iran ở khu vực Đông Bắc thành phố Erbil của Iraq, song chưa có báo cáo về thương vong.

Các diễn biến mới cho thấy xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục mở rộng cả về quy mô lẫn phạm vi tác chiến, làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại Trung Đông trong bối cảnh hai bên liên tiếp tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng chiến lược và mục tiêu quân sự của nhau./.

Căng thẳng tại Trung Đông: Mỹ tiếp tục không kích Iran Mỹ chưa công bố ngay các mục tiêu của đợt không kích mới, nhưng cho biết chiến dịch này sẽ "tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz."