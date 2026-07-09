Đời sống

28 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà máy giày tại Trung Quốc

Các video lan truyền trên nền tảng mạng xã hội cho thấy khói đen và dày bốc lên từ nhà xưởng và một số người bị mắc kẹt ở tầng mái đang phát tín hiệu cầu cứu.

Nguyễn Hằng
Lính cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ cháy nhà máy giày ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 9/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Lính cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ cháy nhà máy giày ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 9/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tiếp tục thông tin về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy sản xuất giày ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc ngày 9/7, hãng tin Tân Hoa dẫn các nguồn tin ban đầu cho biết ít nhất 28 người đã thiệt mạng.

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 12h00 trưa tại nhà máy giày Huy Đằng ở thành phố Tấn Giang.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được điều tới hiện trường, gồm 183 lính cứu hỏa và 35 xe chữa cháy. Đến chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Các video lan truyền trên nền tảng mạng xã hội cho thấy khói đen và dày bốc lên từ nhà xưởng và một số người bị mắc kẹt ở tầng mái đang phát tín hiệu cầu cứu. Các nhân chứng cho biết cả máy bay trực thăng cũng tới tham gia công tác cứu hộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu các cơ quan chức năng dốc tổng lực để cứu những người bị mắc kẹt, chăm sóc những người bị thương và an ủi gia đình các nạn nhân, đồng thời cấp tốc điều tra nguyên nhân vụ việc và truy cứu trách nhiệm những người có liên quan.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc lưu ý từ đầu năm đến nay ở nước này đã xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến an toàn sản xuất, cần nhanh chóng rút ra bài học và khắc phục nguyên nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cháy nhà máy #Vụ cháy #Trung Quốc Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Lính cứu hỏa kiểm tra hiện trường sau vụ rò rỉ khí. (Ảnh: koreajoongangdaily)

Hàn Quốc: Cháy gây rò rỉ khí độc tại nhà máy chip

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h32 giờ địa phương (8h32 theo giờ Hà Nội) tại một phòng chứa khí ở tầng 6, nối hai dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở Cheongju, cách thủ đô Seoul khoảng 110 km về phía Nam.

Tin cùng chuyên mục

Dọc theo những con phố uốn lượn rợp bóng cây là sự hiện diện của những ngôi nhà mang đậm phong cách kiến trúc cổ kính. Đan xen giữa không gian hoài niệm ấy là những nét chấm phá của những căn biệt thự hiện đại, sang trọng. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)

Nam Phi: "Pháo đài xanh" Waterkloof giữa lòng Pretoria

Waterkloof được mệnh danh là một trong những khu dân cư giàu có và đáng sống nhưng điều làm nên sức hút là sự kết hợp hoàn hảo giữa mô hình an ninh cộng đồng và cảnh quan kiến trúc tuyệt đẹp.

Đoàn cứu hộ Việt Nam phối hợp với lực lượng sở tại đưa thi thể nạn nhân ra khỏi công trình đổ sập. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Câu chuyện về 3 lớp khẩu trang và dầu gió từ vùng thảm họa Venezuela

Từ hiện trường Playa Grande, bang La Guaira - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất ở Venezuela, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết đây là nhiệm vụ "khó khăn và nguy hiểm nhất" trong tất cả các đợt Việt Nam cử lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.