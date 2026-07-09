28 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà máy giày tại Trung Quốc

Tiếp tục thông tin về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy sản xuất giày ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc ngày 9/7, hãng tin Tân Hoa dẫn các nguồn tin ban đầu cho biết ít nhất 28 người đã thiệt mạng.

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 12h00 trưa tại nhà máy giày Huy Đằng ở thành phố Tấn Giang.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được điều tới hiện trường, gồm 183 lính cứu hỏa và 35 xe chữa cháy. Đến chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Các video lan truyền trên nền tảng mạng xã hội cho thấy khói đen và dày bốc lên từ nhà xưởng và một số người bị mắc kẹt ở tầng mái đang phát tín hiệu cầu cứu. Các nhân chứng cho biết cả máy bay trực thăng cũng tới tham gia công tác cứu hộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu các cơ quan chức năng dốc tổng lực để cứu những người bị mắc kẹt, chăm sóc những người bị thương và an ủi gia đình các nạn nhân, đồng thời cấp tốc điều tra nguyên nhân vụ việc và truy cứu trách nhiệm những người có liên quan.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc lưu ý từ đầu năm đến nay ở nước này đã xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến an toàn sản xuất, cần nhanh chóng rút ra bài học và khắc phục nguyên nhân./.

Trung Quốc: Cháy nhà máy giày tại Phúc Kiến gây thương vong lớn Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 12h00 cùng ngày tại nhà máy giày Huy Đằng ở thành phố Tấn Giang, gây nhiều thương vong nhưng hiện chưa rõ con số cụ thể.