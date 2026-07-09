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Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào các chương trình đào tạo giáo viên năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào với các chương trình đào tạo giáo viên, nhóm ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và lĩnh vực pháp luật trình độ đại học năm 2026.

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào các chương trình đào tạo giáo viên năm 2026
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Ngày 8/7/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các chương trình đào tạo giáo viên, nhóm ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và lĩnh vực pháp luật trình độ đại học năm 2026.

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào các chương trình đào tạo giáo viên được quy định đối với các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học: 20,0 điểm, riêng các chương trình đào tạo Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật: 19,0 điểm đối với tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn văn hóa; Chương trình Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng: 17,0 điểm đối với tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn văn hóa./.

(Vietnam+)
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