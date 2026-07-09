Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào các chương trình đào tạo giáo viên năm 2026

Ngày 8/7/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các chương trình đào tạo giáo viên, nhóm ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và lĩnh vực pháp luật trình độ đại học năm 2026.

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào các chương trình đào tạo giáo viên được quy định đối với các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học: 20,0 điểm, riêng các chương trình đào tạo Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật: 19,0 điểm đối với tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn văn hóa; Chương trình Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng: 17,0 điểm đối với tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn văn hóa./.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Đại học Quốc gia Hà Nội là 19 điểm Ngày 1/7, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành thông báo, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 là 19 điểm.