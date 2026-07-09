Sai phạm tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang: Đề nghị thi lại môn Toán

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang diễn ra chiều 9/7, nhiều nội dung đã được phân tích để đề ra giải pháp khắc phục sai phạm.

Chỉ bất thường ở môn Toán

Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, cho biết sau khi nhận được phản ánh về điểm 10 toán bất thường ở Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Sở đã giao các điểm thi rà soát tất cả các khâu và môn thi; phân tích kết quả thi, đối chiếu học bạ, trong đó tập trung vào các thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên hoặc có chênh lệch lớn với học bạ.

Tại Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, môn Ngữ văn có 11/326 học sinh đạt từ 9 điểm trở lên, mức chênh lệch là 0,1 điểm so với học bạ. Môn Ngoại ngữ có 207 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, với 1 điểm 10. Mức chênh lệch trung bình là 0,31 so với học bạ. Kết quả này là phù hợp và không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Kết quả kiểm tra cho thấy, điểm thi trung bình ở các môn thi đều thấp hơn điểm học bạ, phù hợp năng lực học tập của học sinh, trừ trường hợp điểm môn Toán.

Ông Hoàng Minh Cảnh khẳng định, có 147 thí sinh đạt điểm 10 ở 13/15 phòng thi là bất thường trong công tác coi thi và đang trong quá trình xử lý. Sở đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chức năng thực hiện rà soát để trình cấp có thẩm quyền phương án xử lý, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng của thí sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng đã phối hợp gặp mặt cha mẹ học sinh và học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, thí sinh tự do và sẽ báo cáo trình Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thi lại môn Toán tại Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.

Xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, công khai, thượng tôn pháp luật

Tại họp báo, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh Tuyên Quang là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, công khai, thượng tôn pháp luật, mọi dấu hiệu vi phạm phải được làm rõ và phải xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Tỉnh Tuyên Quang cũng đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thí sinh, nhất là các em không liên quan đến vụ việc, không để bất kỳ học sinh nào bị ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý và cơ hội học tập khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Với tinh thần đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo các cơ quan có liên quan để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, khi có kết quả sẽ thông tin chính thức.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cung cấp thông tin liên quan về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Về trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khi xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, ngày 7/7, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 356/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ đã xác định trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong công tác quản lý Nhà nước đối với việc bảo đảm an toàn kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và đang tổ chức rà soát toàn diện. Việc xác định trách nhiệm cụ thể của từng tập thể và cá nhân phải căn cứ trên kết luận của cơ quan chức năng và kết quả điều tra của các cơ quan có thẩm quyền. UBND tỉnh sẽ công khai việc xử lý ngay sau khi có đầy đủ các căn cứ theo quy định pháp luật.

Theo ông Tuấn, vụ việc là bài học sâu sắc đối với địa phương trong công tác tổ chức kỳ thi. Tỉnh sẽ rút kinh nghiệm, siết chặt công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường giám sát độc lập; đồng thời nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên tham gia tổ chức thi để không xảy ra những vụ việc tương tự.

Thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác, trung thực về vụ việc

Ông Trần Mạnh Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cho biết trong những ngày qua, các cơ quan Trung ương và địa phương đã khẩn trương phối hợp rà soát, xác minh, làm rõ vụ việc; xử lý các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, công bằng và đúng quy chế thi; đồng thời triển khai các giải pháp khắc phục, rút kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức các kỳ thi trong thời gian tới.

Ông Trần Mạnh Lợi đề nghị các cơ quan Thông tấn, báo chí thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác, trung thực về vụ việc, kết quả rà soát, xác minh, làm rõ và xử lý của các cơ quan có thẩm quyền, tránh suy diễn, quy kết hoặc khai thác thông tin chưa được kiểm chứng. Trong quá trình thông tin, cần bảo đảm tính chính xác, cân bằng, đúng bản chất vụ việc, không sử dụng các tiêu đề, hình ảnh hoặc cách thể hiện dễ gây hiểu lầm, tạo tâm lý hoang mang hoặc tác động tiêu cực đến xã hội.

Các cơ quan Thông tấn, báo chí tiếp tục phát huy vai trò là nguồn thông tin chính thống; kịp thời phát hiện, phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, cắt ghép hoặc đưa thông tin không đầy đủ về vụ việc. Qua đó, góp phần định hướng dư luận trên cơ sở thông tin đã được các cơ quan có thẩm quyền công bố.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, thống nhất và đúng quy định; tăng cường tuyên truyền về những giải pháp của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh nhằm tiếp tục rà soát, chấn chỉnh, hoàn thiện công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông./.

Tìm kiếm điểm thi tốt nghiệp THPT tăng mạnh, vụ việc tại Tuyên Quang hút sự quan tâm Hàng trăm nghìn lượt truy cập vào các cổng tra cứu điểm thi trên trình duyệt Cốc Cốc, đồng thời từ khóa về vụ việc tại Tuyên Quang tăng mạnh trong thời gian gần đây.