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Sai phạm thi ở Tuyên Quang: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định phương án xử lý

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai; bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh.

Việt Hà
Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cung cấp thông tin liên quan về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cung cấp thông tin liên quan về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Tối 9/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã nhận được đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang.

Về việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Trên cơ sở Quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tuyên Quang #Quy chế thi #Trung học phổ thông Tuyên Quang
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Thi tốt nghiệp THPT

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