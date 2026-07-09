Sai phạm thi ở Tuyên Quang: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định phương án xử lý

Tối 9/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã nhận được đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang.

Về việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Trên cơ sở Quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông./.

Sai phạm tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang: Đề nghị thi lại môn Toán Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang phối hợp gặp mặt cha mẹ học sinh, học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang, thí sinh tự do và sẽ báo cáo trình Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thi lại môn Toán.