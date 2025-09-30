Đặt mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc TW trước năm 2030

Sau gần 2 ngày diễn ra với tinh thần khẩn trương, khoa học, nghiêm túc, phương châm "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển", chiều 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thôi tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các chức danh liên quan theo cơ cấu; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 1.

Cùng ngày, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; ông Nguyễn Văn Gấu tiếp tục điều hành Đại hội đến khi Đại hội hoàn thành các nội dung.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 71 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 18 đồng chí. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh gồm: Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Việt Oanh, Vương Quốc Tuấn.

Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh gồm 14 đồng chí, ông Trần Huy Phương giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và 7 Phó Chủ nhiệm; chỉ định 37 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết đề ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; kinh tế-xã hội phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; đảm bảo quốc phòng, an ninh; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của nhân dân; tự tin cùng cả nước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc; đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và đến năm 2045 là thành phố xanh, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Đại hội cũng đề ra 26 chỉ tiêu cụ thể, trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 11-12%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 8.700-9.200 USD; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 10%/năm; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2026-2030 đạt 1.090 tỷ USD.

Giai đoạn 2026-2030, thu ngân sách nhà nước đạt 375.700 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương đạt 279.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 65%; hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Để thực hiện được mục tiêu đặt ra, Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp chủ yếu.

Đại hội xác định 3 khâu đột phá như nâng cao năng lực hoạch định, thực thi chính sách công ở địa phương và tham gia xây dựng chính sách với Trung ương để tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản, khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Cùng với đó, tỉnh tập trung xây dựng, đào tạo, thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ chuyên gia về dịch vụ, chuyển đổi số, công nghệ cao, công nghệ mới, công nghiệp hỗ trợ chủ lực; tiếp tục thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tỉnh tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, thể hiện niềm tin tưởng Đại hội toàn quốc sẽ thành công tốt đẹp, đưa đất nước tự cường, phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyễn Văn Gấu phát biểu bế mạc Đại hội.

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh các văn kiện được thông qua là công trình tập thể, kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, niềm tin, khát vọng phát triển của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, quyết tâm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Thành công của Đại hội là tiền đề quan trọng, động lực tinh thần to lớn cổ vũ toàn Đảng bộ và nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, đổi mới, sáng tạo, khai thác tiềm năng, tạo bước đột phá mạnh mẽ, xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, góp phần cùng cả nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; các cấp ủy, tổ chức đảng phổ biến, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh và người Bắc Ninh ở mọi miền đất nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng Bắc Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại./.

