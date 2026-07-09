Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân đầu tư công đạt 35% trong 6 tháng

Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân 51.636 tỷ đồng vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2026, đạt 35% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch thành phố triển khai, thuộc nhóm địa phương có kết quả giải ngân cao nhất cả nước.

Thông tin được đại diện Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tại họp báo kinh tế-xã hội định kỳ do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, chiều 9/7.

Ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công 147.599 tỷ đồng, tăng 22,6% so với năm 2025, cao nhất trong 34 địa phương và chiếm khoảng 14,7% tổng kế hoạch vốn đầu tư công của cả nước.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, ngay từ đầu năm, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như phân bổ toàn bộ kế hoạch vốn cho các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư; duy trì giao ban định kỳ về đầu tư công để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kiện toàn hệ thống quản lý dự án đầu tư xây dựng, điều động cán bộ tăng cường cho địa phương; ban hành nhiều quy định về phân cấp, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ủy quyền quyết định đầu tư.

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn theo hướng chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ tốt.

Riêng trong quý 2/2026, thành phố đã thực hiện ba đợt điều chỉnh với tổng số vốn điều chuyển hơn 22.261 tỷ đồng. Kết quả sơ bộ đến ngày 30/6/2026, thành phố giải ngân được 51.636 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch. Nếu không tính phần vốn ngân sách địa phương thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân đạt 36,8%, cao hơn mức bình quân cả nước là 36,7%.

Theo ông Trương Tấn Vũ, theo báo cáo của Bộ Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt với quy mô vốn lớn, đứng thứ hai trong 34 địa phương, chỉ sau Hà Nội.

Kết quả này cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành đầu tư công của thành phố đã đạt những tín hiệu tích cực trong bối cảnh quy mô vốn rất lớn và nhiều thách thức.

Giá trị và tỷ lệ giải ngân đều tăng so với cùng kỳ năm 2025; trong đó tỷ lệ giải ngân tăng từ 30,9% lên 35%, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm của thành phố đạt 8,55%-mức cao nhất trong 10 năm qua.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Sở Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Thành phố đặt mục tiêu đến hết quý 3 đạt tỷ lệ giải ngân 70%, đồng thời, tiếp tục tăng cường kiểm tra thực địa, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đấu thầu, quy hoạch, thiết kế; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý tiến độ dự án.

Cơ quan quản lý và chủ đầu tư cũng sẽ tổ chức giao ban định kỳ để xử lý kịp thời các điểm nghẽn; kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, bảo đảm nguồn lực tập trung cho các công trình trọng điểm, có sức lan tỏa đối với tăng trưởng kinh tế của thành phố./.

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