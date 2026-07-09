Tập huấn xây dựng dự toán ngân sách năm 2027 cho các bộ, ngành tại Hải Phòng

Trong 2 ngày 9 và 10/7, tại Hải Phòng, Bộ Tài chính phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị tập huấn công tác xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2027 của các bộ, cơ quan trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Chu Đức Lam, Vụ trưởng Vụ Tài chính- Kinh tế ngành, Bộ Tài chính và ông Lê Đình Thăng, Kiểm toán trưởng chuyên ngành II, Kiểm toán Nhà nước cho biết, hội nghị diễn ra trong bối cảnh Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2025 với nhiều nội dung đổi mới, bổ sung quan trọng, tác động trực tiếp đến công tác xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương.

Thông qua chương trình tập huấn, Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước sẽ hướng dẫn triển khai các quy định mới của Luật Ngân sách nhà nước, đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng dự toán. Hội nghị cũng hướng tới mục tiêu thống nhất cách hiểu, cách triển khai các quy định của Luật, nâng cao chất lượng công tác lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2027 và tăng cường phối hợp giữa các bộ, cơ quan trung ương.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước đã trình bày chuyên đề về công tác xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2027 của các bộ, cơ quan trung ương và vai trò, trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước trong tham gia ý kiến về dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025.

Bà Vũ Thị Hải Yến Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kinh tế ngành, Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Theo bà Vũ Thị Hải Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính-Kinh tế ngành, Bộ Tài chính, các đơn vị xây dựng dự toán chi thường xuyên năm 2027 chi tiết theo từng lĩnh vực chi ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng bản chất kinh tế, xã hội, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ nhà nước đã ban hành, nhất là các chính sách chi cho con người, chi an sinh xã hội, các nhiệm vụ, chương trình, dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Dự kiến kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2027 theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP trên cơ sở kế hoạch tinh giản biên chế (số đối tượng, số tiền trợ cấp) được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với nội dung sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên thực hiện theo Thông tư số 65/2021/TT-BTC. Đối với các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước được bố trí từ hai nguồn chi đầu tư công và chi thường xuyên thực hiện theo Nghị định số 104/2026/NĐ-CP.

Đối với dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ, các nhiệm vụ đặc thù phát sinh không thường xuyên khác của các lĩnh vực chi ngân sách nhà nước lập, tổng hợp dự toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan.

Ông Phan Trường Giang, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành II cho biết, Kiểm toán Nhà nước tham gia ý kiến về dự toán ngân sách nhằm cung cấp ý kiến độc lập, khách quan, dựa trên bằng chứng kiểm toán, thực tiễn quản lý ngân sách và phân tích rủi ro tài khóa, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dự toán ngay từ khâu đầu tiên của chu trình ngân sách.

Theo ông Phan Trường Giang, khi tham gia ý kiến về dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, Kiểm toán Nhà nước tập trung vào các nhóm nội dung trọng tâm như đánh giá chất lượng dự toán thu; dự toán chi thường xuyên; dự toán chi đầu tư phát triển; chi cho các lĩnh vực ưu tiên; bội chi, vay nợ và nghĩa vụ tài khóa; đồng thời xem xét việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán.

Ông Lê Đình Thăng, Kiểm toán trưởng chuyên ngành II, Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Để nâng cao chất lượng dự toán, Kiểm toán Nhà nước đề xuất một số giải pháp trọng tâm như chia sẻ sớm, đầy đủ dữ liệu dự toán và các thông tin về thực hiện ngân sách, quỹ ngoài ngân sách, nợ đọng, vay nợ để bảo đảm ý kiến phản biện kịp thời. Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan của Quốc hội cần có cơ chế phối hợp để nâng cao chất lượng dự toán trình Quốc hội xem xét, quyết định./.

Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 Chính phủ yêu cầu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2027 trên cơ sở đánh giá thực chất năm 2026, ưu tiên các động lực tăng trưởng mới và sử dụng hiệu quả nguồn lực.